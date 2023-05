Prédiction du prix Tron alors que le rallye TRX prend de l’ampleur

Le prix de Tron (TRX/USD) a connu un rallye implacable alors même que d’autres crypto-monnaies ont reculé. La pièce a bondi au cours des quatre derniers jours consécutifs et se situe maintenant au plus haut niveau depuis juin de l’année dernière. Il a grimpé de plus de 70 % par rapport au niveau le plus bas de novembre de l’année dernière.

TRX et Bitcoin divergent

Tron a fortement bondi alors même que d’autres crypto-monnaies majeures ont reculé. Bitcoin a reculé en dessous de 27 000 $ tandis qu’Ethereum se situe en dessous de 1 820 $. D’autres pièces de mème populaires comme Shiba Inu, Pepe et Sui ont également reculé.

On ne sait pas pourquoi le prix du TRX a fortement augmenté ces derniers jours. Une raison probable est que l’écosystème de Tron se porte bien. Selon DeFi Llama, il y a 18 dApps dans son écosystème avec une valeur totale verrouillée (TVL) de plus de 5,5 milliards de dollars. Cela en fait la troisième plus grande chaîne au monde.

Fait intéressant, Tron a plus d’utilisateurs qu’Ethereum. Les données de DeFi Llama montrent que le nombre d’utilisateurs actifs à Tron a grimpé à plus de 2 millions tandis que BNB compte plus de 1,39 million et ETH compte 33 000 utilisateurs. Tron a plus de 45 milliards de dollars d’écuries contre 69,59 milliards de dollars pour Ethereum.

Le prix de Tron a bondi alors même que les conditions sur le marché financier se détérioraient. L’un des plus grands risques du marché concerne la crise actuelle du plafond de la dette aux États-Unis. Joe Biden et Kevin McCarthy se rencontreront lundi pour tenter de trouver un accord.

Prévision de prix Tron

Graphique TRX par TradingView

Le graphique journalier montre que le prix TRX a suivi une forte tendance haussière ces derniers jours. Il a bondi de plus de 71 % par rapport au niveau le plus bas cette année. Tron a également sauté au-dessus du niveau de résistance important à 0,073 $, le point le plus élevé du 19 février.

Le prix TRX a dépassé les moyennes mobiles exponentielles sur 50 et 200 jours. Il a également formé un motif tête et épaules inversé, qui est un signe haussier. L’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique sont passés au niveau de surachat.

Par conséquent, il est probable que Tron continuera à augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 0,092 $, le point le plus élevé du 1er juin. Un mouvement en dessous du support à 0,073 $ invalidera la vision haussière.