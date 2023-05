TangleSwap DEX remporte la campagne de largage aérien de 1,8 million de Shimmer (SMR) de l’IOTA

La campagne de testnet Treasures of Shimmer est terminée et nous pouvons révéler en exclusivité que le largage aérien de 1,8 million de Shimmer (SMR) a un gagnant.

TangleSwap, un échange décentralisé (DEX) construit sur IOTA, a remporté la première place devant 16 autres projets, selon les détails partagés avec Invezz lundi.

Rejoindre TangleSwap DEX parmi les trois premiers était ShimmerSea, un échange décentralisé qui permet aux utilisateurs d’échanger des jetons Shimmer; et ApeDAO, une organisation autonome décentralisée (DAO) qui permet aux utilisateurs de gagner des récompenses pour avoir jalonné des jetons Shimmer.

Ce qu’il faut savoir sur le réseau de test ShimmerEVM de l’IOTA

Shimmer est un nouveau réseau blockchain développé par la Fondation IOTA. Il est conçu pour être un terrain d’essai pour les nouvelles fonctionnalités et mises à niveau qui seront éventuellement mises en œuvre sur le réseau principal IOTA.

Le jeton natif sur Shimmer est SMR, que les détenteurs peuvent utiliser pour payer des frais ou miser pour gagner des récompenses.

Comme Invezz l’a rapporté, IOTA a annoncé le testnet ShimmerEVM fin mars, ciblant la croissance de la plate-forme dans des secteurs clés de la cryptographie tels que la finance décentralisée (DeFi). La campagne de parachutage Treasures of Shimmer a duré deux semaines du 3 au 17 mai. La Fondation IOTA, qui a annoncé le réseau Shimmer en 2021, cherchait à tester le réseau avant son lancement sur le réseau principal.

Les dApps et leurs utilisateurs devaient être récompensés en jetons SMR pour avoir participé aux tests.

Dominik Schiener, co-fondateur d’IOTA et président de la Fondation IOTA, a commenté le succès du testnet, déclarant à Invezz dans un communiqué :

“Cette campagne de testnet ShimmerEVM a marqué une étape importante dans le développement de la chaîne EVM. Elle a non seulement testé sa résilience lorsqu’elle a été poussée à la limite, mais nous a également permis de lisser les plis pour assurer le plus haut niveau de performance au fur et à mesure que nous prenons les prochaines étapes en avant. Le testnet a fait exactement comme prévu et a dépassé nos attentes les plus élevées. L’innovation et la collaboration de chaque projet participant ont eu un impact sur le développement futur de Shimmer. Une fois de plus, notre communauté s’est réunie et a prouvé qu’elle était une force il faut compter avec.”

Dans les campagnes Test & Earn et Play & Earn de Shimmer, il y a eu plus de 14 millions de transactions, dont 1,8 million de transactions quotidiennes. Le réseau a vu un temps de confirmation de bloc inférieur à la seconde et a enregistré des transactions sur 214 897 portefeuilles.