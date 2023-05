Bitget obtient une licence VASP en Pologne

May 23, 2023

Bitget, l’une des principales plates-formes d’échange de crypto-monnaie et de copie, s’est enregistrée avec succès en tant que fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP) en Pologne, selon une annonce publiée mardi par la bourse.

Le prix de Bitget Token, la crypto-monnaie native de l’écosystème Bitget, a légèrement augmenté suite à l’ actualité de la réglementation cryptographique pour s’échanger à des sommets de 0,47 $.

Bitget adopte la voie réglementaire

L’enregistrement en Pologne représente une autre étape importante pour l’échange alors qu’il cherche à étendre sa présence à travers le monde, a déclaré Bitget dans le communiqué de presse.

Avec le VASP, Bitget peut désormais offrir légalement ses services en tant que l’un des échanges de crypto-monnaie en Pologne, atteignant les clients au sein de l’Union européenne (UE) – le tout dans le cadre des lois et réglementations de conformité applicables.

Le succès de Bitget en Pologne fait suite au récent score de la plate-forme cryptographique d’une autre licence VASP en Lituanie, et commentant le signe de tête réglementaire, la directrice générale de Bitget, Gracy Chen, a déclaré :

“Nous comprenons que la réglementation est l’avenir de l’industrie de la crypto-monnaie si l’adoption généralisée doit être réalisée. Chez Bitget, nous adoptons et suivons toujours les différents cadres réglementaires définis pour les actifs numériques et coopérons activement avec les organismes gouvernementaux pour créer un meilleur écosystème. Les récentes immatriculations dans les deux pays européens renforcent notre présence et notre service en Europe.”

Selon Chen, l’approche proactive de Bitget en matière de réglementation et d’engagement avec les décideurs politiques fait partie de l’objectif plus large de rendre l’accès cryptographique sûr pour tous. C’est aussi un moyen d’assurer la responsabilité des fournisseurs de services et la protection des clients.

Bitget a été fondée en 2018 et est devenue l’une des principales plateformes de cryptographie, avec ses services disponibles pour 8 millions de clients enregistrés dans plus de 100 pays.

Le dernier rapport trimestriel de la société a montré que ses effectifs sont passés de 1 000 à 1 300 au premier trimestre 2023. Le volume des transactions à terme de la plateforme a également augmenté au cours du trimestre, bondissant de 27 % pour atteindre 658 milliards de dollars d’un trimestre à l’autre.