Les actions de Yelp Inc ( NYSE : YELP ) ont ouvert environ 10 % ce matin après qu’un investisseur activiste a divulgué une participation importante dans l’opérateur du site Web de recommandation.

TCS veut que Yelp fusionne avec Angi

Mardi, TCS Capital Management a poussé la société californienne à explorer des options stratégiques, y compris une éventuelle vente. Le fonds spéculatif détient plus de 4,0 % de Yelp.

Eric Semler (président de TCS) voit également dans une fusion avec Angi un recours viable pour la société de services Internet. Dans sa lettre à la direction, il écrit :

En tant qu’ancien membre du conseil d’administration et investisseur de longue date dans Angi, je pense qu’une combinaison de Yelp et Angi générerait d’énormes synergies de revenus et des économies de coûts.

Ladite fusion, a ajouté Semler, pourrait voir les actions de Yelp plus que doubler d’ici à environ 70 $.

Les actions de Yelp se sont redressées ce mois-ci

Il convient de noter, cependant, que les actions Yelp ont gagné 35 % au cours des trois dernières semaines.

Dans sa lettre, Semler a également soulevé un problème avec le PDG Jeremy Stoppelman qui, selon lui, était surcompensé malgré une longue histoire de mauvaise exécution. Selon un porte-parole de l’entreprise :

Yelp entretient un dialogue actif avec nos actionnaires et apprécie les commentaires constructifs sur nos activités et les moyens de créer de la valeur.

Plus tôt ce mois-ci, Yelp Inc a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre qui ont largement dépassé les estimations de Street. Il prévoit désormais que les revenus se situeront entre 1,3 milliard de dollars et 1,32 milliard de dollars cette année. Wall Street a actuellement une note «hold» sur la société cotée à New York.