Prévision de prix pour Oraichain alors que la croissance de l’IA accélère la prévente d’AltSignals (ASI)

Les projets de cryptographie basés sur l’intelligence artificielle comme Oraichain et AltSignals cherchent à révolutionner l’industrie de diverses manières, et leur potentiel intéresse de plus en plus les investisseurs.

ASI d’AltSignals et ORAI d’Oraichain sont des jetons différents destinés à avoir un impact sur différentes sections du marché de la crypto-monnaie alors que l’IA fait un grand pas en avant. Une prévision de prix comme celle-ci examine comment leurs jetons utilitaires natifs pourraient fonctionner sur un marché qui devrait connaître une croissance massive.

Le récit actuel autour de l’IA accélère son rythme

Que ce soit via des systèmes de trading alimentés par l’IA comme celui d’AltSignals, ou les applications d’IA décentralisées d’Oraichain, le potentiel de croissance semble s’accélérer.

Et les développements récents des géants de la technologie Google et Microsoft n’ont fait que souligner comment les places de marché, les algorithmes de trading, les prévisions de marché et les plateformes de gestion de portefeuille pourraient être la prochaine grande chose pour les investisseurs.

Alors que ChatGPT et Bard continuent d’illustrer ce qui est possible avec de grands modèles de langage, dans le monde de la crypto-monnaie, les jetons d’IA comme Fetch.ai, SingularityNET et Render mènent la charge.

La prévente d’AltSignals, dont la première étape est épuisée à 74 %, suggère que l’intérêt pour cette catégorie de jetons n’a fait qu’augmenter avec un récit autour de l’IA en constante augmentation.

Qu’est-ce que la solution d’IA d’AltSignals ?

AltSignals est une plateforme de trading fondée en 2017. Elle fournit des signaux de trading à plus de 50 000 traders sur les marchés des crypto-monnaies, des actions et des changes. Actuellement, les utilisateurs accèdent aux alertes de trading, aux indicateurs et à d’autres outils via l’algorithme AltAlgo de la société.

Bien que déjà une entreprise prospère, l’équipe d’AltSignals considère l’intégration avec l’intelligence artificielle comme la prochaine grande étape. C’est ce qui a conduit au développement d’une couche alimentée par l’IA appelée ActualizeAI.

Prévu pour être lancé au second semestre de 2023, ActualizeAI tirera parti de la puissance de l’apprentissage automatique, du traitement du langage naturel et de l’analyse avancée des sentiments pour augmenter la précision de ses signaux de trading. La modélisation prédictive, la régression et AutoML sont toutes des fonctionnalités qui viendront également alimenter ActualizeAI, ce qui se traduira par une plus grande précision des signaux de trading.

L’alimentation de la solution d’IA sera opérée par le jeton ASI. En tant que jeton utilitaire, ASI donnera aux détenteurs l’accès à la plateforme ActualizeAI et au club des membres.

En termes de chiffres, le livre blanc du projet décrit un approvisionnement total de 500 000 000 jetons ASI. La prévente de 5 étapes inclura 290 000 000 jetons, soit 58 % du pool de jetons sera disponible pour les investisseurs.

Le jeton est actuellement en phase de prévente, que les investisseurs intéressés peuvent rejoindre ici, et sera bientôt disponible sur les principales plateformes d’échange, y compris le leader DEX Uniswap.

Qu’est-ce qu’Oraichain ? Quelles sont les similitudes avec AltSignals ?

Oraichain est un écosystème blockchain décentralisé lancé en 2020. Il propose une solution oracle qui permet l’intégration de l’IA dans les applications blockchain. Plus précisément, l’infrastructure d’Oraichain est conçue pour permettre l’utilisation de données d’IA dans les contrats intelligents.

Comme AltSignals, Oraichain utilise l’apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et l’analyse prédictive. Les projets et les utilisateurs de l’écosystème peuvent exploiter ces données et les services d’IA dans leurs applications compatibles avec les contrats intelligents.

Pour aider à alimenter les transactions et les interactions de la plate-forme, l’équipe Oraichain a créé le jeton ORAI. Outre son utilisation dans la gouvernance et le jalonnement, ORAI peut être négocié sur plusieurs échanges clés, notamment KuCoin, Bitget et Uniswap.

Prévision de prix pour Oraichain

En termes de performance des prix, le jeton ORAI a atteint son plus haut niveau historique de 105 $ en février 2021. Bien que le marché baissier ait anéanti la plupart de ces gains, le prix d’ORAI d’aujourd’hui de 4,08 $ montre un rebond de plus de 350 % par rapport à son plus bas niveau historique de 0,9 $, atteint en novembre 2022. La baisse a eu lieu peu après l’effondrement de FTX et indique la possibilité que des événements aient un impact sur les prix.

ORAI a également été touché par des vents contraires récents comme la récente tourmente du système bancaire, la réaction de la crypto-monnaie aux mesures réglementaires croissantes aux États-Unis et l’incertitude des nouvelles économiques.

Bien que nous ne puissions pas prédire le prix exact d’Oraichain à un moment donné dans le futur, il existe des facteurs qui pourraient faire grimper le prix d’ORAI à long terme. Cela inclut l’offre de produits d’Oraichain et l’intérêt des investisseurs pour les projets de blockchain alimentés par l’IA, ainsi que l’entrée probable du marché dans une nouvelle phase haussière.

Graphique montrant le cours de la paire ORAI/USDT de KuCoin. Source : TradingView

Prévision de prix pour AltSignals en 2023

Les analystes pensent également que le récit autour de l’IA ne fait que commencer, ce qui suggère que des facteurs tels que ceux mentionnés ci-dessus pourraient également s’appliquer à l’ASI.

Avec ORAI en hausse de près de 50 % au cours des deux dernières semaines, la prévente de jetons ASI à 0,015 $ ressemble à une énorme remise compte tenu du bond attendu à la fin de la prévente qui pourrait voir son prix atteindre 0,02274 $. L’entrée sur le marché secondaire via la cotation sur les principales bourses pourrait également raviver la demande et permettre aux jetons ASI de cibler des jalons précoces tels que 0,5 $ et 1 $ à atteindre pour la fin de 2023 ou le début de 2024.

Cependant, il convient de noter que les marchés sont encore largement impactés par divers événements et nouvelles et que, par conséquent, les prix peuvent fluctuer énormément sur une courte période.

Par exemple, un virage négatif pour la crypto-monnaie, au milieu de vents contraires macroéconomiques, pourrait voir des jetons comme ORAI et ASI se retrouver en difficulté, le prix de l’ASI étant susceptible de ne pas monter aussi haut que prévu.

Le prix du jeton ASI d’AltSignals, peut-il atteindre 10 $ en 2025 ?

Un regard sur les données historiques de prix d’Oraichain montre que le jeton est passé d’un minimum de 10 $ en décembre 2020 à son ATH de 105 $ en février. Cela a été le cas lors du précédent marché haussier.

Bien que les données historiques ne prédisent pas les performances futures, il est possible qu’un rallye de Bitcoin et des principaux altcoins dans un nouveau marché haussier puisse se refléter dans le secteur des crypto-monnaies liées à l’IA. La réduction de moitié de Bitcoin en 2024 pourrait être un énorme déclencheur.

AltSignals, qui aura lancé sa couche ActualizeAI très attendue, pourrait surfer sur le retournement haussier pour cibler des jalons de prix clés tels que 10 $ en 2025.

Comme indiqué, le prix de prévente du jeton ASI est de 0,015 $, après avoir augmenté de 25 % par rapport à 0,012 $. La valeur du jeton augmentera encore de 20 % pour passer à 0,01875 $ et de 12,5 % vers 0,021 $, avant de passer à 0,02274 $ lors de la dernière étape de prévente.

Si vous êtes intéressé par le jeton ASI, visitez leur page de prévente pour plus de détails.