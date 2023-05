Prévisions de prix pour Metacade alors que la ville chinoise dévoile la plate-forme de métavers soutenue par l’État

May 25, 2023

sur May 25, 2023

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le prix de MCADE, le jeton natif de Metacade, a lutté en dessous de son prix de prévente final pendant la majeure partie du mois de mai alors que le projet se prépare pour la phase de développement du jeu suite au partenariat antérieur avec MetaStudio.

Au moment de mettre sous presse, MCADE se négociait à 0,02127 $, en hausse de 1,11 % au cours des dernières 24 heures. Cependant, bien que le jeton ait enregistré des gains, il restait encore quelques centimes en dessous de son prix final de prévente de 0,022 $. Néanmoins, il y a des chances que le jeton soit sur le point de réaliser des gains significatifs grâce à la popularité des projets de métavers et de leurs jetons natifs.

Plateforme de métavers soutenue par le gouvernement chinois

Récemment, la capitale de la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine, Nanjing, a lancé la plate-forme d’innovation technologique et d’application du métavers de Chine pour faire progresser le développement et la recherche sur le métavers à travers le pays. Le mouvement fait partie de nombreux autres développements liés au métavers qui se produisent dans le monde alors que le secteur de la gamefi se déplace vers le métavers.

La plate-forme soutenue par l’État chinois est dirigée par l’Université des sciences et technologies de l’information de Nanjing (NUIST) et se compose de membres fondateurs de plusieurs institutions universitaires et entreprises liées au métavers dans toute la Chine continentale.

Nanjing et d’autres villes chinoises sont en concurrence pour devenir les centres de développement du métavers du pays. La nouvelle plate-forme intervient des mois après que la ville de Nanjing a révélé sa stratégie visant à créer une industrie florissante avec plus de 19,13 milliards $ (135 milliards de yuans) de revenus annuels d’ici la fin de 2025.

Shanghai, une autre ville chinoise, a récemment dévoilé sa collection initiale de 20 cas d’utilisation de métavers, couvrant divers domaines, notamment les diagnostics de soins de santé virtuels et les recréations numériques des monuments architecturaux historiques de la ville.

Qu’est-ce que Metacade et comment s’en est-il sorti jusqu’à présent ?

Metacade est une arcade blockchain axée sur la communauté qui vise à offrir une vaste collection de jeux d’arcade play-to-earn (P2E) sur une seule plate-forme de métavers. Il vise également à offrir aux joueurs de nombreuses opportunités de gagner des récompenses dans certaines des expériences de jeu blockchain les plus addictives.

Selon l’équipe de Metacade, la plate-forme veut devenir une plaque tournante centrale pour la communauté Web3 qui offre plusieurs mécanismes de gain uniques allant au-delà du jeu, conçus pour profiter aux joueurs, aux investisseurs et aux entrepreneurs, le jeton MCADE étant au cœur de l’écosystème.

L’un des mécanismes de gain proposés sur Metacade est le Create2Earn qui vise à récompenser les créateurs de contenu avec des jetons MCADE pour avoir apporté de la valeur à la plate-forme, notamment en publiant des critiques de jeux, en partageant les dernières informations sur les jeux en chaîne et en interagissant avec les publications d’autres utilisateurs dans la communauté. moyeu.

Le 17 avril, le PDG de Metacade, Russell Bennett, a organisé la première assemblée questions/réponses (AMA) de Metacade qui a été suivie par plusieurs autres AMA, la dernière AMA ayant eu lieu il y a sept jours, donnant un aperçu des plans de Metacade pour le futur proche.

Jusqu’à présent, Metacade est largement considéré comme l’un des investissements en crypto-monnaie les plus excitants du secteur de la GameFi en pleine croissance. La prévente de jetons Metacade a permis de récolter 16,35 millions $ au cours de ses huit étapes.

Depuis l’achèvement de la prévente, MCADE a été lancé sur plusieurs échanges de crypto-monnaies populaires, notamment Uniswap, BitMart et MEXC Global. En conséquence, la valeur de la pièce a plus que doublé pour atteindre un sommet historique de 0,04569 $ le 3 mai 2023.

Le projet Metacade est actuellement en phase de développement de jeu et il a déjà signé son premier partenariat avec MetaStudio, une société innovante de développement dans le métavers. Le partenariat avec MetaStudio change la donne et vise à produire des jeux mobiles frais et passionnants sur l’arcade de Metacade.

MetaStudio, qui a récemment annoncé son partenariat avec Immutable pour améliorer l’industrie du jeu du métavers, devrait apporter une vaste expérience et expertise étant donné qu’il a travaillé sur divers projets de jeu et franchises animées populaires comme « Comment entraîner votre dragon », « Kung Fu Panda » et « Shrek ».

MCADE, remontera-t-il au-dessus de 0,045 $ ?

Bien que les investisseurs puissent être sceptiques quant au fait que MCADE effectue des mouvements de prix majeurs, étant donné qu’il a lutté pendant la majeure partie du mois de mai, les prochains AMA de Russell Bennett devraient stimuler l’excitation au sein de la communauté crypto.

Les AMA éclaireront davantage les perspectives du projet qui offriront aux investisseurs une image claire de ce à quoi s’attendre avec la plateforme Metacade et son jeton natif.

En plus des AMA, le jeton MCADE a une grande utilité sur la plate-forme Metacade qui devrait être un catalyseur haussier majeur pour profiter de l’évolution des prix à court terme qui verra éventuellement le jeton MCADE au-dessus de 0,045 $ d’ici la fin du mois.