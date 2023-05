L’offre de Dormant Bitcoin (BTC) a atteint des niveaux record alors que les hodlers s’abstiennent de vendre

Glassnode, une société d’analyse en chaîne, a récemment révélé que des quantités massives d’approvisionnement en Bitcoin restent inactives dans les portefeuilles des détenteurs. Il a ajouté que plusieurs tranches d’âge touchent les ATH. Pendant ce temps, le solde de Bitcoin détenu depuis plus d’un an continue de croître, les investisseurs préférant conserver plutôt que vendre.

Le stockage accru de Bitcoin

Les participants à la cryptographie continuent de détenir des jetons Bitcoin. Pendant ce temps, l’inactivité élevée prend en charge le débit de volume massivement faible. De plus, le graphique de Glassnode révèle des hausses de hodling dans toutes les bandes. Ce sont des jetons que les investisseurs ont récupérés au début de 2021 au début du marché haussier.

Pendant ce temps, l’offre détenue par les investisseurs à long terme (BTC conservé pendant plus de 155 jours) a touché un autre ATH de 14,46 millions. Glassnode a ajouté que cela montre que les actifs achetés après le crash de FTX continuent de mûrir, atteignant le statut LTH.

De plus, l’indice de vivacité de Bitcoin, qui mesure les dépenses et le hodling, est tombé au niveau le plus bas depuis décembre 2020. Cela confirme que la plupart des acteurs du marché préfèrent hodling aux conditions actuelles du marché.

Unchained a confirmé mardi 23 mai le récit du BTC dormant, révélant qu’un énorme 68,13% du BTC n’a pas bougé depuis plus d’un an. En règle générale, les prix du Bitcoin atteignent un creux après l’épuisement du vendeur.

Source – Glassnode

Les observations ci-dessus présentent une image positive en ce qui concerne la condamnation de BTC hodl. De nombreux acteurs du marché ne sont pas intéressés par la vente de leurs actifs pour le moment.

Cependant, l’espace crypto semble prêt pour une volatilité imminente du marché en raison des actions prolongées sur les prix à fourchette étroite. @X_illiquid a tweeté sur la volatilité hebdomadaire à venir. De plus, Invezz.com a rapporté des événements économiques qui feront probablement bouger les marchés cette semaine.

Get ready for upcoming weekly market volatility



Note theses dates 23th, 26th, and 29th are where trends are expected to cause significant fluctuations in liquidity#Bitcoin #Btc pic.twitter.com/yNarpdlwic — X Illiquid (@x_illiquid) May 23, 2023

Ratio Bitcoin RHODL

L’outil de ratio RHODL compare les actifs détenus pendant plus de deux ans à ceux dans la fourchette de six mois à 2 ans. Cela permet de séparer les acteurs du marché expérimentés (sur deux ans) et les LH à cycle unique (six mois – deux ans).

Cette variante RHODL présente des tendances haussières exponentielles, confirmant que de nombreux détenteurs de longue date à cycle unique (du cycle 2021 – 2022) se transforment en HODLers experts. Compte tenu de la volatilité à la baisse écrasante dont le marché a été témoin au cours de cette période, cela montre que les investisseurs de BTC sont optimistes quant à l’actif.

Source – Glassnode