May 30, 2023

Les analystes prévoient que l’intelligence artificielle sera au cœur de l’avenir de l’évolution du travail et des applications industrielles. Cela explique en grande partie pourquoi les nouveaux venus comme ChatGPT gagnent rapidement en popularité.

Réalisant ce potentiel, AltSignals souhaite exploiter la puissance de l’IA pour les signaux de trading généraux avec comme objectifs une qualité et un taux de gain supérieurs. Les investisseurs savent à quel point l’IA est importante pour le trading, avec la prévente d’AltSignals de son jeton $ASI qui alimentera un service de trading d’IA qui se vendra rapidement. Moins de 22 % des jetons restent toujours en vente, ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’attentes autour de ce jeton.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals (ASI) est un service de signaux de trading établi au Royaume-Uni en 2017. Il est dirigé par une équipe de traders expérimentés couvrant le Forex, les marchés des actions et des crypto-monnaies. Depuis la création d’AltSignals, sa popularité a augmenté grâce à des signaux de trading de qualité. Le service affiche un taux de précision moyen du signal de 64 % sur plus de 3 782 signaux générés.

La communauté d’AltSignals s’est également développée. Le service compte plus de 52 000 traders sur Telegram, dont plus de 1 400 dans le groupe VIP. La communauté a donne une note de 4.9/5 à AltSignals sur Trustpilot, faisant du service de signaux l’un des plus fiables des traders.

AltSignals changera l’industrie

Conformément à une forte demande pour son service de signaux de trading, AltSignals innove et intègre l’IA dans ses opérations. La société lance un service de signaux dirigé par l’IA appelé ActualizeAI. L’équipe d’AltSignals pense que l’IA donnera à la plate-forme un avantage avec le traitement des données en temps réel, la modélisation prédictive, l’apprentissage automatique et l’analyse sentimentale. Bien que les traders aient déjà expérimenté l’IA, ActualizeAI est le premier du genre à intégrer la crypto-monnaie dans un service de trading.

$ASI sera un jeton cryptographique dont la propriété conférera des droits aux traders sur ActualizeAI. Les traders peuvent utiliser le jeton $ASI pour voter sur la gouvernance. Mais l’objectif principal du jeton est de donner un sentiment d’appartenance à une communauté de traders. Par la détention de jetons $ASI, les investisseurs peuvent accéder à des signaux de trading perpétuels de l’équipe expérimentée d’AltSignals pour augmenter leurs revenus. C’est aussi une opportunité d’aiguiser ses compétences en trading, car il existe des tournois de trading où les traders peuvent participer et gagner des $ASI.

D’autres opportunités avec $ASI incluent un accès anticipé et exclusif aux futures préventes et au club de membres. Les membres du club gagnent des jetons $ASI pour avoir partagé leurs idées et laissé des commentaires sur les produits d’ActualizeAI.

AltSignals, augmentera-t-il de 1 000 % en 2023 ?

Il est trop tôt pour faire une grande prédiction sur AltSignals. Le jeton est toujours en cours de prévente, avec une valorisation de 0,015 $. Selon l’histoire, les valeurs de jetons qui attirent l’attention lors de leur prévente montent en flèche plus de 10 fois une fois que le jeton est inscrit sur les bourses.

Le jeton $ASI devrait être coté sur son premier échange, Uniswap, au deuxième trimestre. C’est à ce moment-là que l’équipe cherchera également à sécuriser de nouveaux partenariats, à mettre à niveau l’actuel AltAlgo™ vers un service de trading automatisé, et bien plus encore. En tant que tel, de nombreux potentiels pourraient être débloqués cette fois, ce qui aidera le prix du jeton $ASI à monter en flèche. En tant que tel, une augmentation de prix de 1 000 % pourrait devenir une réalité avant la fin de l’année.

Une autre chose qui rend possible une hausse de prix de 1 000 % pour $ASI est qu’il a déjà une communauté de traders. Le fait qu’il ne parte pas de zéro rend le potentiel d’échec très faible. La communauté pourrait offrir le coup de pouce initial nécessaire au succès d’ActualizeAI et de $ASI.

Quel est le bon moment pour acheter des jetons $ASI ?

Il n’y a pas de bon moment pour acheter des jetons $ASI. Cependant, l’acheter en cours de prévente donne une chance d’acquérir un jeton à bas prix et de profiter d’un gain potentiel de 10X. Cela signifie que les rendements sont plus élevés en investissant maintenant que lorsque la valeur du jeton a augmenté en bourse.