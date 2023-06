Bitcoin, Ethereum, Zilliqa, IOTA, EOS se préparent à un tremblement de terre de 50 000 milliards de dollars

Les prix des crypto-monnaies ont été sous pression en mai alors que les investisseurs se concentraient sur le débat sur le plafond de la dette aux États-Unis. Les deux parties maintenant des positions extrêmes, il y avait une probabilité que les États-Unis manquent à leurs obligations. La probabilité d’un défaut a pris fin lorsque Biden et McCarthy ont conclu un accord au cours du week-end. Cet accord pourrait avoir un impact sur les crypto-monnaies telles que Bitcoin, IOTA et Zilliqa.

La dette publique américaine continuera d’augmenter

Les États-Unis devraient continuer à augmenter leur dette dans les années à venir. Comme je l’ai écrit dans cet article , la dette américaine est devenue parabolique ces dernières années. Elle est passée de 9 000 milliards de dollars à 31 400 milliards de dollars en 2008. Depuis le début de la pandémie en 2020, la dette a grimpé de plus de 8 000 milliards de dollars.

L’accord sur le plafond de la dette adopté par la Chambre des représentants devrait réduire le déficit budgétaire de 1,5 billion de dollars au cours des dix prochaines années. Cependant, comme nous l’avons vu dans le passé, les estimations du gouvernement américain sont généralement erronées dans la plupart des périodes. En outre, l’accord devrait augmenter la dette américaine de 4 000 milliards de dollars au cours des prochaines années.

Au total, les États-Unis devraient briser la dette publique de 50 billions de dollars d’ici 2030. Ce sera un chiffre substantiel si l’on considère que le PIB mondial devrait atteindre 110 billions de dollars en 2024.

Plus important encore, les États-Unis devraient passer à un trou de sécurité sociale au cours de la prochaine décennie. La plupart des estimations sont que les réserves de sécurité sociale du pays d’ici 2034. Lorsque cela se produira, les impôts devront augmenter et les versements aux personnes âgées diminuer.

Par conséquent, il est probable que les acheteurs de la dette américaine, dont le Japon et la Chine, demanderont plus d’intérêts à mesure que les risques de défaut augmentent.

https://www.youtube.com/watch?v=Qb5tMQvNzJU

Perspectives du prix de la crypto alors que la dette américaine augmente

On ne sait pas comment les crypto-monnaies et autres actifs se comporteront alors que la dette publique américaine atteindra plus de 50 000 milliards de dollars au cours des prochaines années. Ce qui est clair, c’est que les valeurs refuges comme l’or pourraient bien se porter alors que les investisseurs et les banques centrales augmentent leurs achats.

Si cela se produit, nous pourrions voir que le prix du Bitcoin pourrait également augmenter puisque la pièce est considérée comme une alternative numérique ou du 21e siècle à l’or. Considérez la déclaration ci-dessous de JP Morgan, qui a écrit que :

“Avec le prix de l’or dépassant les 2 000 dollars, la valeur de l’or détenu à des fins d’investissement en dehors des banques centrales est actuellement évaluée à environ 3 000 milliards de dollars. Cela implique à son tour un prix de 45 000 dollars pour le bitcoin en supposant que le bitcoin égalise l’or dans les portefeuilles des investisseurs privés. en capital-risque ou en termes ajustés en fonction des volumes.”

Par conséquent, si cela se produit, nous pourrions voir le prix du Bitcoin continuer à augmenter au cours des prochaines années. En raison de la corrélation étroite entre les crypto-monnaies, il est possible que d’autres pièces comme Ethereum, Zilliqa, IOTA et XRP augmentent également.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle