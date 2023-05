Les prix de l’or et de l’argent se préparent à un événement de cygne noir de 50 000 milliards de dollars

Les prix des matières premières ont reculé au cours des dernières semaines alors que les inquiétudes concernant l’économie s’aggravent. Les métaux des véhicules électriques comme le lithium et le nickel ont tous plongé tandis que les prix du pétrole brut ont reculé avant la dernière réunion de l’OPEP+. Le prix de l’or, qui a récemment atteint un niveau record, a chuté à environ 1 950 dollars. De même, le prix de l’argent est entré dans une correction après avoir chuté de 11 % par rapport à son plus haut depuis le début de l’année.

Événement cygne noir

La plus grande nouvelle récemment a été l’accord sur le plafond de la dette conclu entre les démocrates et les républicains. Cet accord, s’il est adopté, permettra aux États-Unis d’éviter un défaut et de garder le gouvernement ouvert. Plus important encore, cela empêchera une baisse des taux de crédit par des sociétés clés telles que S&P Global, Moody’s et Fitch.

Cependant, l’accord présente un événement majeur de cygne noir qui pourrait entraîner une augmentation de la demande d’or et d’argent. Alors que l’accord devrait réduire le déficit en gelant les dépenses, la réalité est que la dette publique continuera de monter en flèche.

Comme indiqué ci-dessous, les États-Unis ont une dette publique de plus de 31,4 billions de dollars. Il s’agit d’une augmentation importante si l’on considère que la dette s’élevait à 9,7 billions de dollars en 2008 et à seulement 345 millions de dollars en 1968.

Le taux de croissance de la dette publique a augmenté ces dernières années, grâce aux dépenses liées au Covid-19. Lorsque Trump a pris ses fonctions en 2016, la dette américaine s’élevait à plus de 19 000 milliards de dollars.

Ce nouvel accord devrait augmenter la dette américaine de plus de 4 000 milliards de dollars au cours des prochaines années. Cela verra la dette nationale américaine grimper à plus de 35 000 milliards de dollars. Les analystes estiment que la dette américaine atteindra plus de 50 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Malheureusement, il n’y a aucune possibilité de réduire cette trajectoire. Pour réduire la dette, les États-Unis doivent réduire leurs dépenses, y compris la défense, ce que les deux parties rejettent. De plus, le gouvernement doit augmenter les impôts, ce à quoi les républicains s’opposent.

Dette américaine et prix de l’or

En attendant, il existe un risque majeur que la sécurité sociale américaine soit à court d’argent en 2034. Le délai pourrait être plus court car les estimations du gouvernement sont toujours erronées.

Par conséquent, il y a un événement cygne noir dans la mesure où la confiance dans la dette américaine pourrait s’éroder dans les années à venir. Et avec les futures délibérations sur le plafond de la dette, il est probable que les États-Unis fassent défaut.

De plus, les États-Unis traverseront un événement de cygne noir lorsque la sécurité sociale sera à court d’argent. Comme on le voit en France, la manipulation de la sécurité sociale peut conduire au chaos. Les citoyens français sont en colère après que le gouvernement a décidé de relever l’âge de la retraite de deux ans.

En plus de cela, le marché émergent est en armes contre le dollar américain. Comme nous l’écrivions ici , le discours sur la dé-dollarisation n’a jamais été aussi fort.

Tous ces facteurs pourraient être haussiers pour le prix de l’or puisqu’il s’agit de l’alternative la plus connue à l’USD. Cela explique pourquoi de nombreux pays comme la Russie, la Chine et la Turquie achètent beaucoup d’or. Cela explique également pourquoi les prix de l’or ont atteint un niveau record cette année.

Bien que le prix de l’or ait reculé, il est probable qu’il rebondisse dans les mois à venir. Si cela se produit, l’argent en bénéficiera également.