Prévision du cours de l’action Chijet: apprenez de Mullen et évitez CJET

Le cours de l’action Chijet (NASDAQ : CJET) s’est bien comporté ces derniers jours après la fusion de la société avec Jupiter Wellness. L’action a grimpé de plus de 50 % lundi et a atteint son plus haut niveau historique de 8,36 $. C’est un véhicule électrique relativement petit société avec une capitalisation boursière de seulement 50 millions de dollars.

Le stock CJET ne vaut pas votre temps

La Chine est le plus grand marché pour les véhicules électriques. En conséquence, le pays compte le plus grand nombre de fabricants de véhicules électriques, avec plus de 90 entreprises du secteur. Certaines entreprises comme BYD, Li Auto, Xpeng et Nio construisent et vendent déjà des milliers de véhicules chaque trimestre.

Dans le même temps, il y a maintenant des signes que l’industrie connaît un ralentissement. Comme je l’ai écrit ici la semaine dernière, des entreprises comme Xpeng et Nio ont livré moins de voitures que prévu en mai. La plupart des actions chinoises de véhicules électriques ont également chuté au cours des derniers mois.

Comme pour toutes les autres industries, la plupart des entreprises du secteur chinois des VE n’y arriveront pas. L’un de ceux pour lesquels je suis pessimiste est connu sous le nom de Chijet, qui est récemment devenu public aux États-Unis. La société est en pré-revenu et construit une voiture connue sous le nom de FB77, qu’elle prévoit de lancer dans les prochaines années. Il construit également R9, un véhicule utilitaire sport hybride (SUV) et d’autres entreprises.

L’histoire montre que de nombreuses entreprises de véhicules électriques pré-revenus sont en difficulté car le coût de la R&D et de la fabrication est considérablement élevé. Je viens de publier des articles sur Mullen Automotive et Canoo, que vous pouvez lire ici et ici .

Ces entreprises montrent que la construction d’un véhicule électrique nécessite des millions, voire des milliards de dollars. Je ne crois pas que Chijet ait ces fonds. Pire encore, les opérations de l’entreprise se déroulent en Chine, un pays où les véhicules électriques sont de plus en plus encombrés.

Prévision du cours de l’action Chijet

Le cours de l’action Chijet a plus que doublé ces derniers jours. Cette performance est principalement due au partenariat de l’entreprise avec FAW, l’un des plus grands constructeurs automobiles chinois.

Cependant, les affirmations de la société sont encore difficiles à justifier car elle n’a encore déposé aucun document auprès de la SEC. Cela en fait une entreprise très risquée dans laquelle investir pour le moment. De plus, je crois que l’entreprise traversera les mêmes défis que d’autres startups EV, y compris Rivian et Lucid Motors sont passés. Par conséquent, je soupçonne que l’action s’effondrera en dessous de 5 $ dès que l’élan de cotation s’estompera.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle