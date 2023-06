“Combat entre liberté et autoritarisme” Les pros de la crypto défendent Binance

La plus grande actualité crypto cette semaine a été la décision de la Securities and Exchange Commission (SEC) de poursuivre Binance et Changpeng Zhao. Comme nous l’avons écrit ici , la SEC a déposé 13 accusations, accusant la société d’exploiter une bourse non réglementée aux États-Unis et d’offrir des titres non enregistrés.

L’industrie de la cryptographie soutient Binance

Comme prévu, les prix des crypto-monnaies ont chuté après le procès alors que les investisseurs s’inquiétaient de l’impact du procès. Malgré cela, il semble que les investisseurs et les commerçants en cryptographie soutiennent Binance et Changpeng Zhao.

L’opinion générale est que la SEC utilise ses pouvoirs pour cibler les entreprises après la débâcle du FTX. Une bonne façon de voir cela est le fait qu’il n’y a pas eu de sortie majeure immédiate de Binance comme on aurait pu s’y attendre. Au lieu de cela, les données de Cryptoquant montrent que le solde de l’entreprise augmente.

D’autres données de DeFi Llama montrent que les sorties de Binance au cours des dernières 24 heures étaient inférieures à 1 milliard de dollars. Normalement, après une annonce aussi importante, on s’attendrait à ce que les sorties soient plus importantes que cela. Les données montrent que Binance possède plus de 60 milliards de dollars d’actifs, ce qui en fait la plus grande entreprise du secteur.

SEC sues @Binance, but no major withdrawals from Binance. User balances are increasing actually.https://t.co/ZDMOi2Zewp pic.twitter.com/uGPbLCMiwA — Ki Young Ju (@ki_young_ju) June 5, 2023

Par conséquent, la baisse immédiate des prix des crypto-monnaies pourrait être temporaire, comme nous l’avons vu en 2020 lorsque la SEC a poursuivi Ripple. Le prix du XRP a bondi en 2021 et son prix est conforme à celui des autres crypto-monnaies.

Justin Sun et Charles Hoskinson soutiennent Binance

Contrairement à la débâcle FTX, certains des plus grands acteurs de l’industrie de la cryptographie ont émis des messages de soutien pour CZ et Binance.

Dans un long tweet, Justin Sun, également visé par la SEC, a exprimé son soutien à CZ, qu’il a qualifié de “personne honnête et droite”. Sun est le fondateur de Tron. Il l’encouragea également en disant qu’il n’était pas seul et ajouta que :

“En tant qu’amis, nous serons toujours à vos côtés, vous offrant notre soutien et nos encouragements indéfectibles. Nous pensons que justice sera rendue et nous relèverons ce défi ensemble.

Pendant ce temps, Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano , a soutenu Binance. Il a fait valoir que le procès était une preuve supplémentaire de la «lutte entre la liberté et l’autoritarisme». Il a ajouté que :

“Un groupe de personnes non élues a décidé que des concepts tels que l’identité auto-souveraine, la possession de votre portefeuille et la liberté de contrôler votre agence économique devraient être retirés des masses et donnés à quelques “éclairés”.”

Il convient également de noter que Binance a été dans une bataille pendant la majeure partie de sa vie, avec des plates-formes comme le WSJ proposant plusieurs pièces à succès. Binance est toujours sorti fort, grâce à sa part de marché et sa réputation auprès des clients.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle