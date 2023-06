Pour les investisseurs en crypto-monnaies, 2023 a eu un peu de tout – une performance explosive du marché après le chaos baissier de l’année dernière, teintée d’un sentiment négatif catalysé par des vents contraires réglementaires. Il y a également eu une foule de projets intéressants et révolutionnaires qui ont cherché à être mis en ligne, dont un certain nombre ont vu un intérêt pour leurs préventes de jetons qui n’a cessé de coître.

Deux de ces projets perturbateurs sont DeeLance et Chancer. Nous examinons ici pourquoi ce dernier pourrait être le nouveau jeton cryptographique à surveiller en 2023.

Qu’est-ce que Chancer ?

Chancer est un nouveau projet de crypto-monnaie destiné à révolutionner non seulement l’industrie des paris, mais aussi le secteur plus large des loisirs et du divertissement via un modèle unique et innovant.

En tant que destination pour tous les marchés prédictifs sociaux, Chancer est sur le point de devenir un très grand acteur dans le domaine des jeux d’argent. L’alimentation de l’écosystème sera CHANCER, un jeton utilitaire nécessaire à la mise en place des marchés de prédiction et aux paiements.

CHANCER offre également la possibilité aux détenteurs de gagner davantage en devenant des validateurs de réseau, via une initiative Share2Earn et via le jalonnement. En termes de chiffres, il y aura 1,5 milliard de jetons CHANCER, dont 65 % devraient être disponibles lors de la prévente de Chancer qui devrait commencer le 13 juin 2023.

Comment fonctionne Chancer ?

Contrairement aux bookmakers traditionnels et aux autres marchés prédictifs, Chancer offre aux utilisateurs la possibilité de configurer et de personnaliser leurs propres marchés de paris P2P. Construite sur la blockchain et bénéficiant de la sécurité et de la transparence qu’elle offre, la plateforme donne aux utilisateurs une chance de réaliser l’objectif « Votre jeu, vos règles, vos chances ».

Chancer supprime donc la caractéristique centralisée de la « maison de jeu », ce qui signifie que n’importe qui peut participer à un événement de prédiction, définir des cotes, puis affronter d’autres parieurs.

Avec la plate-forme, les utilisateurs ont non seulement la possibilité de choisir un événement de pari et de mettre en place un marché P2P personnalisé, mais également de tirer parti de la capacité des contrats intelligents pour permettre à des amis et à d’autres utilisateurs de participer. Ils peuvent également participer à des paris plus importants à l’échelle de l’écosystème.

Le jeton CHANCER sera mis en ligne sur la blockchain Binance Smart Chain (BEP20). Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeton, vous pouvez visiter le site Web du projet ou regarder cette vidéo explicative. Vous pouvez également consulter leur livre blanc.

Prévision de prix pour CHANCER

Comme indiqué, la prévente de Chancer est susceptible d’être une excellente opportunité pour quiconque cherche à acheter le jeton à des prix inférieurs. À un prix de 0,021 $ lors de la phase finale de prévente, CHANCER pourrait voir son prix exploser lorsqu’il sera mis en ligne sur un DEX de premier plan et sur les principaux CEX au troisième trimestre de 2023.

Selon l’équipe de Chancer, la feuille de route comprend également un lancement de la plate-forme BETA au cours du trimestre et la publication du réseau principal et un développement ultérieur plus tard dans l’année ou au début de l’année 2024. Le prix du jeton CHANCER pourrait monter en flèche à partir de ce moment-là, avec des objectifs clés à court terme de 0,5 $ et 1 $.

Ceux qui achètent des jetons CHANCER maintenant pourraient enregistrer des gains plus importants dans les mois à venir et un marché haussier pourrait pousser la valeur du jeton encore plus haut au second semestre de 2024.

Qu’est-ce que DeeLance ?

DeeLance est une plate-forme de recrutement décentralisée qui vise à connecter les indépendants avec les employeurs du monde entier. Contrairement à des plateformes comme Upwork et Freelancer, DeeLance utilise la blockchain pour offrir aux utilisateurs un accès à une transparence, une sécurité et des coûts plus élevés pour les clients et les fournisseurs de talents.

DLANCE est le jeton utilitaire natif de la plate-forme DeeLance et sera essentiel pour faciliter les transactions sur son marché NFT et son métaverse. Le jeton est actuellement en prévente, avec 30 % de l’offre totale de 1 milliard de DLANCE disponibles pour les premiers investisseurs.

Prévision de prix pour DeeLance

Comme Chancer, DeeLance prévoit de s’inscrire sur une plate-forme DEX et les principales plates-formes CEX à la fin de la prévente. Actuellement, le jeton se vend à 0,038 $ après avoir bondi de 15 % par rapport à 0,033 $ et devrait atteindre 0,043 $ lors de la prochaine étape de prévente.

Compte tenu de l’intérêt pour la plate-forme de freelance de Web3 et son jeton natif, les investisseurs verront probablement une appréciation significative de la valeur de leurs actifs lorsque le projet sera lancé au troisième trimestre à un prix d’inscription de 0,055 $. À partir de là, des gains de 60 % ou plus sur les niveaux actuels pourraient inclure une course haussière vers les prix très souhaités au-dessus de 0,1 $.

Qu’est-ce qui fait de CHANCER un meilleur investissement aujourd’hui ?

DeeLance est une nouvelle plateforme de freelance basée sur la blockchain qui cherche à éclipser les acteurs centralisés comme Upwork et Freelancer. Chancer, d’autre part, offre la première plate-forme de marché peer-to-peer (P2P) au monde dans l’industrie du jeu.

Alors que les deux projets semblent prêts à redéfinir leurs secteurs respectifs, l’espace des marchés sociaux prédictifs aspire pratiquement à sa première plateforme de paris P2P. Cela signifie que Chancer change la donne et les perspectives du marché pour CHANCER suggèrent que les grandes baleines ne perdront pas de temps à essayer d’engloutir rapidement l’offre qui frappe le marché secondaire.

Compte tenu du scénario ci-dessus, la prévente permet aux acheteurs particuliers de récupérer des jetons CHANCER à ce qui pourrait être une grande remise pour les premiers arrivés. Chancer vous intéresse ? Apprenez-en plus ici.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle