Robinhood pourrait supprimer les cryptos nommés dans le procès de la SEC contre Coinbase et Binance

La Securities & Exchange Commission a poursuivi les deux principales bourses, Coinbase et Binance, invoquant des violations de la loi. Alors que les deux se préparent à rencontrer le régulateur devant le tribunal, la plateforme d’investissement cotée en bourse Robinhood évalue ses offres de cryptographie pour éviter les ennuis avec les législateurs.

Les derniers développements révèlent que Robinhood pourrait retirer de la liste les crypto-monnaies que la SEC considère comme des titres sans licence. Ceux-ci incluent Solana, Polygon et Cardano. Actuellement, la plateforme de trading ne compte que 18 cryptos répertoriés sur son réseau. C’est contrairement aux multiples jetons que vous pouvez trouver dans les principaux échanges Binance et Coinbase.

Le 6 juin, le chef juridique de Robinhood, Dan Gallagher, a évalué le Congrès des États-Unis sur les développements en cours. Comme l’a rapporté invezz.com, Gallagher était parmi les officiels à témoigner devant le Congrès mardi 6 juin. Gallagher a mentionné que le courtier examine l’analyse de la SEC pour déterminer toute action, le cas échéant.

La SEC demande au tribunal de geler les actifs américains de Binance

Dans sa dernière décision, la Securities and Exchange Commission a ordonné au tribunal de geler les actifs cryptographiques américains de Binance pour éviter la dissipation des fonds. Le régulateur a déclaré que Binance US risquait les 2,2 milliards de dollars de fonds de clients américains, alléguant que CZ et Binance contrôlaient des fonds d’utilisateurs d’une valeur de plusieurs milliards.

🇺🇸 SEC seeks restraining order to freeze #Binance US assets. — Walletor (@walletorapp) June 7, 2023

Les avocats de la SEC ont déposé une requête en justice pour exprimer leurs inquiétudes quant aux chances que des fonds quittent les États-Unis, demandant le gel des avoirs des clients pour éviter les transferts illégaux par les entités de CZ.

Coinbase confiant qu’il va vaincre la SEC

Le régulateur a allégué que Coinbase a opéré en tant que courtier et bourse sans licence, offrant des titres sans autorisation. Pendant ce temps, le chef de Coinbase, Brian Armstrong, a réagi aux allégations, déclarant qu’ils avaient suivi les règles de la SEC et contacté les régulateurs chaque fois que possible.

Néanmoins, les nouvelles d’invezz.com montrent que Brian Armstrong est confiant quant à la défaite de la SEC devant les tribunaux. Il reste crucial de voir comment ces développements vont se dérouler. Restez à l’écoute des dernières mises à jour cryptographiques pour les nouvelles à venir.

Robinhood réduisant son indice d’actifs conformément à la SEC affectera probablement le sentiment cryptographique. Cela déclenchera une baisse sur l’ensemble du marché tout en frappant plus durement les altcoins mentionnés – Solana, Polygon et Cardano. Néanmoins, la communauté crypto est restée optimiste malgré les poursuites judiciaires du régulateur.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle