Prévision USD/MXN : Le peso mexicain tourne à plein régime

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le peso mexicain a poursuivi son rallye implacable cette semaine alors que les investisseurs applaudissent la performance de l’économie mexicaine. Le taux de change USD/MXN a chuté à un plus bas de 17,37, le plus bas depuis avril 2016. Alors que la plupart des devises des marchés émergents chutent, la devise mexicaine a bondi de 32 % par rapport à son plus bas niveau depuis les creux de la pandémie.

L’économie mexicaine se porte bien

L’économie mexicaine se porte bien, avec une inflation et un taux de chômage en baisse. Les données publiées jeudi ont montré que l’inflation globale de la consommation au Mexique est tombée à -0,22% en mai après avoir chuté de -0,02% le mois précédent. Sur une base annuelle, l’inflation est passée de 6,25 % en avril à 5,84 %, le niveau le plus bas depuis août 2021. L’inflation a baissé chaque mois après avoir culminé à 8,70 % en 2022.

Le marché du travail mexicain a plutôt bien résisté, aidé par la montée de la délocalisation dans le pays. Le nearshoring est une stratégie où les entreprises se déplacent de la Chine vers le Mexique alors que les tensions avec les États-Unis augmentent. Cette stratégie a ensuite créé une énorme demande pour le peso mexicain puisque la plupart de ces entreprises viennent avec des dollars.]

Plusieurs sociétés bien connues ont annoncé leur intention de créer une base au Mexique. Par exemple, Tesla construit une usine géante dans le pays. D’autres constructeurs automobiles comme GM et Ford agrandissent également leurs usines au Mexique.

Par conséquent, les analystes estiment que Banxico, la banque centrale du pays, n’aura pas besoin de relever les taux d’intérêt dans les mois à venir. En mai, la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés à 11,25 %. Les responsables ont soutenu que cela sera nécessaire pour maintenir des taux d’intérêt élevés pendant un certain temps.

Le plus grand risque pour le Mexique est que l’économie américaine ralentisse. Ceci est important puisque le Mexique tire la majeure partie de son argent des États-Unis.

Analyse technique USD/MXN

Graphique USD/MXN par TradingView

Le taux de change USD/ MXN a connu une forte tendance baissière après avoir culminé à 25,77 en 2020. Cette année, la paire est tombée en dessous du niveau de support clé à 19,42, le niveau le plus bas du 23 mai de l’année dernière. Il est passé en dessous de toutes les moyennes mobiles et du support à 17,42 (plus bas de juillet 2017).

L’indice de force relative (RSI) se rapproche du niveau de survente. Par conséquent, il est probable que la paire continue de baisser pendant un certain temps alors que les vendeurs ciblent le support clé à 16h00. Un mouvement au-dessus du point de résistance à 18,0 invalidera la vision baissière.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle