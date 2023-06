Est-ce que l’IA est la nouvelle grande chose ? Les investisseurs affluent dans les projets de crypto-monnaie liés à l’IA

Benson est un journaliste chez Invezz, où il s'occupe des dernières nouvelles, des interviews et des analyses de marché.… lire la suite

Les derniers mois ont été témoins d’une activité incessante dans le monde de l’intelligence artificielle (IA). Alors que l’évolution technologique de la crypto-monnaie s’attache à l’IA, l’intérêt pour les projets tirant parti de l’IA, du Big Data et de la blockchain a explosé.

Un nouveau projet sur le point d’être mis en ligne et qui suscite un énorme intérêt est AltSignals, une plate-forme de signaux de trading qui pourrait révolutionner l’industrie du trading avec une nouvelle plate-forme alimentée par l’IA et un jeton de crypto-monnaie.

L’IA prend le monde d’assaut – et la crypto-monnaie aussi

Comme l’ont dit divers experts ces dernières semaines, l’IA et la crypto-monnaie se croisent rapidement. Au milieu de cette croissance, on assiste à l’émergence de projets de crypto-monnaies construits autour de l’intégration en chaîne de capacités telles que l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel.

ChatGPT d’OpenAI a déclenché la vague actuelle d’investissements dans l’IA par des géants de la technologie tels que Microsoft et Google. Alors que les utilisateurs adoptent des cas d’utilisation innovants, l’enthousiasme se tourne vers ce que les entreprises et les projets offrent en termes d’opportunité d’investissement.

Alors que les derniers titres concernaient le géant de la fabrication de puces Nvidia, ce qui a déjà été un récit convaincant devient encore plus attrayant pour les investisseurs. L’IA et la crypto-monnaie convergent pour voir apparaître des projets de crypto-monnaie notables comme The Graph, Render, Akash et SingularityNET qui fonctionnent bien au milieu des vents contraires réglementaires actuels.

AltSignals, le nouveau projet de crypto-monnaie lié à l’IA construit autour d’un modèle commercial et d’une communauté qui ont déjà fait leurs preuves, pourrait refléter ou même surpasser certains des projets mis en évidence dans cet article.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est arrivé sur le marché en 2017, offrant une plate-forme de signaux de trading qui permettait aux traders de tirer parti des données et des analyses du marché pour effectuer des transactions rentables. La croissance de la plateforme l’a vue augmenter ses indicateurs de trading au-delà de la crypto-monnaie pour inclure d’autres marchés financiers tels que le Forex, les actions et les CFD.

Ces signaux sont générés à l’aide de l’algorithme de trading propriétaire AltAlgo, qui utilise des technologies automatisées pour passer au crible les indicateurs fondamentaux et techniques. Une analyse des dernières tendances et stratégies est ensuite envoyée aux traders sous forme de signaux et d’alertes pour leur indiquer les transactions potentiellement rentables.

Selon la société, l’indicateur AltAlgo a connu un grand succès, c’est raison pour laquelle la communauté est passée à plus de 50 000 utilisateurs. Mais, maintenant, la plate-forme veut prendre l’algorithme et le réorganiser autour d’une nouvelle couche alimentée par l’IA.

ActualizeAI est cette nouvelle couche d’IA. Il s’agit d’un projet interne qui tirera parti des capacités de l’intelligence artificielle pour améliorer les résultats de l’algorithme de trading. L’algorithme d’IA fouillera dans de vastes données, nouvelles et analyses de la blockchain pour fournir des informations et des signaux de trading pour des opportunités attrayantes.

Le jeton AltSignals ASI, vaut-il la peine d’être acheté ?

Actuellement en phase de prévente, l’intérêt des investisseurs est largement dû au fait qu’il s’agit d’un projet qui apporte le meilleur de l’IA à la crypto-monnaie et au profit de ses utilisateurs.

Avec une suite d’outils d’IA, y compris l’apprentissage automatique et le NLP en place, ActualizeAI offrira des signaux de trading encore plus précis. Cependant, ce qui attire davantage l’attention sur AltSignals aujourd’hui, c’est son prochain lancement de jeton.

En effet, AactualizeAI sera alimenté par une nouvelle crypto-monnaie baptisée ASI. Les détenteurs de jetons auront un accès exclusif à la nouvelle plate-forme et profiteront d’une pléthore d’autres avantages, notamment l’obtention de récompenses pour leur participation au développement et au jalonnement de l’écosystème. Les détenteurs auront également une participation dans la société lors du lancement de son DAO plus tard dans l’année.

À ces avantages pourrait s’ajouter le fait que la crypto-monnaie ASI est toujours en phase de prévente et qu’elle pourrait constituer un excellent investissement pour les investisseurs précoces. Alors que la demande a vu AltSignals lever près d’un million de dollars au stade actuel, le prix de 0,015 $ représente toujours une remise par rapport au prix de prévente final de 0,02274 $.

Cela signifie qu’investir dans ASI ne donne pas seulement une chance de faire partie d’un projet de crypto-monnaie passionnant, mais un projet susceptible d’être poussé plus haut par le succès de l’intégration de l’IA. Le jeton devrait être mis en ligne sur le marché secondaire au troisième trimestre de 2023, avec une cotation sur Uniswap et les principaux CEX inclus dans la feuille de route.