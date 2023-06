La Fed suspendra les hausses de taux alors que la vente de jetons AltSignals est proche du million de dollars

La Réserve fédérale a adopté l’un de ses tons les plus bellicistes jamais enregistrés au cours des derniers mois. Pour être plus précis, la banque a relevé ses taux au cours des dix dernières réunions et poussé le taux de change officiel à plus de 5 % pour la première fois en plus d’une décennie. De plus, la banque s’est lancée dans un resserrement quantitatif (QT), qui l’a vue réduire son bilan de plusieurs milliards de dollars.

La Réserve fédérale suspend ses hausses

La grande nouvelle économique de cette semaine sera la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Les économistes pensent que la Fed décidera de laisser les taux d’intérêt inchangés car elle a pu observer l’impact des hausses passées.

Cette décision interviendra un jour après que les États-Unis auront publié les dernières données de l’indice des prix à la consommation (IPC). Les économistes estiment que les données globales de l’IPC ont légèrement baissé en mai, le coût de l’énergie ayant reculé. Pour être plus précis, ils s’attendent à ce que le chiffre de l’inflation à la consommation du pays tombe à 4,1 % en mai contre 4,9 % auparavant.

Une pause de la Fed sera la bienvenue pour les investisseurs en actions et en crypto-monnaies. Cela explique pourquoi les indices boursiers américains comme le S&P 500 et l’indice Nasdaq 100 se sont dirigés vers un marché haussier ces derniers jours.

Impact sur AltSignals

Une pause ou un pivot de la Fed sera probablement une bonne chose pour AltSignals et d’autres crypto-monnaies. Pour commencer, AltSignals est une entreprise technologique qui cherche à changer le secteur financier grâce à l’intelligence artificielle.

C’est une entreprise rentable qui compte des milliers de clients dans le monde entier. Ces clients, qui ont laissé des commentaires encourageants, reçoivent des signaux de trading qu’ils intègrent ensuite dans leurs journals d’opérations de trading.

Ces signaux sont créés à l’aide d’une analyse technique approfondie, qui comprend des indicateurs tels que les moyennes mobiles et l’indice de force relative (RSI). Maintenant, avec l’essor de l’industrie de l’IA, les développeurs cherchent à améliorer leurs signaux en utilisant la technologie.

Dans le cadre de ce processus, ils organisent une vente symbolique, qui fournira les finances nécessaires au processus. La première étape de cette vente vise à lever 1 080 000 $ en vendant des jetons $ASI. Chaque jeton ASI se vend à 0,015 $.

Selon son site Web, AltSignals a déjà levé plus de 981 000 $ auprès des investisseurs, ce qui équivaut à environ 90,87 % du total.

Investir dans AltSignals

Les analystes pensent que l’intelligence artificielle va perturber toutes les industries. Dans une interview de la semaine dernière, Eric Jackson d’AMJ Capital a déclaré qu’il croyait que l’IA était la prochaine grande chose. Il pense que la technologie va perturber l’industrie financière, y compris les fonds spéculatifs.

Dans une interview séparée, Stan Druckenmiller, l’une des personnes les plus riches du monde, a déclaré que l’IA dominait son long portefeuille. Dans le même temps, les actions d’IA comme Nvidia et C3 ont bondi à deux chiffres cette année, signalant que les investisseurs sont optimistes quant à l’industrie.

Par conséquent, il est logique d’allouer de l’argent à des projets d’IA comme AltSignals. Cependant, en raison des risques encourus, il est recommandé d’investir une petite partie de votre portefeuille dans ces actifs. En d’autres termes, en raison des facteurs de risque et de rendement élevés, vous ne devez allouer que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.