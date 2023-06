L’indice DAX 40 attend les décisions de la BCE et de la Fed

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

L’indice DAX est resté stable ce mois-ci alors que les inquiétudes concernant les économies chinoise et européenne persistent. L’indice s’échangeait à 16 000 €, là où il se trouvait ces derniers jours. Il reste environ 2,37% en dessous du niveau le plus élevé de cette année. Cette performance reflète celle d’autres valeurs européennes comme le CAC 40 et l’IBEX.

Décisions de la Fed et de la BCE à venir

L’indice allemand DAX 40 s’est bien comporté cette année, aidé par la poursuite de la reprise des économies européenne et chinoise. Surtout, la forte contraction de l’économie européenne attendue par les analystes ne s’est pas concrétisée.

Cette reprise a été favorisée par les prix relativement bas du gaz naturel. Après avoir culminé en 2022, les prix du gaz naturel en Europe ont plongé à leur plus bas niveau depuis environ deux ans. Cette tendance soutient à la fois les consommateurs européens et les entreprises.

Récemment, cependant, l’indice DAX a vacillé alors que des signes émergent que l’économie chinoise ne va pas bien. Comme je l’ai écrit ici , les données publiées ce mois-ci ont montré que les exportations et les importations chinoises ont plongé en mai.

Les chiffres chinois sont importants pour le DAX allemand et d’autres marchés européens en raison de la grande quantité de marchandises que le pays achète. Par exemple, des entreprises comme BMW, VW et Daimler considèrent la Chine comme leur plus grand marché.

Il y aura trois catalyseurs importants pour l’indice DAX 40 cette semaine. Premièrement, les États-Unis publieront leurs données sur l’inflation mardi. Ce sont des chiffres cruciaux car ils ont un impact sur la Réserve fédérale.

Deuxièmement, la Fed rendra sa décision sur les taux d’intérêt mercredi. Un ton dovish sera une bonne chose pour les actions allemandes en raison de la corrélation étroite avec leurs pairs américains.

Troisièmement, la Banque centrale européenne (BCE) rendra sa décision jeudi. Les économistes s’attendent à ce que la banque décide de relever ses taux de 0,25 % supplémentaires.

Enfin, la Chine publiera sa production industrielle, ses ventes au détail et ses chiffres d’emploi plus tard cette semaine. Ces chiffres fourniront plus d’informations sur l’état de l’économie chinoise.

Prévision de l’indice DAX

Graphique DAX par TradingView

L’indice allemand DAX a récemment évolué latéralement. Cela pourrait changer cette semaine en fonction des nouvelles importantes de politique monétaire. Sur le graphique 4H, l’indice se consolide aux moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 périodes.

Le prix est au-dessus du niveau de support important à 15 701 €, le point le plus élevé du 7 mars. Par conséquent, la perspective de l’indice est neutre avec un biais haussier. Ce rebond se confirmera si la Fed décide de suspendre ses hausses de taux.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle