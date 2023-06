Le cours de l’action Nikola devrait bondir au milieu du FOMO: les risques de dilution demeurent

Le cours de l’action Nikola (NASDAQ : NKLA) a bondi de plus de 20 % mardi alors que les investisseurs ont commencé à adopter l’attitude FOMO. Les actions ont atteint un sommet de 0,9140 $, le plus haut niveau depuis mai de cette année. Au total, le titre a rebondi d’environ 50 % par rapport au niveau le plus bas de cette année.

NKLA est-il un bon investissement ?

Nikola Motors est une entreprise qui fabrique et vend de gros camions à des entreprises de secteurs tels que les livraisons et les biens de consommation de base. L’entreprise a déjà commencé à vendre ses véhicules électriques à batterie. Cependant, alors que le camion a connu un certain succès, l’entreprise a décidé de changer son modèle commercial.

Dans un communiqué, la société a décidé de se concentrer sur les camions à hydrogène, qui ont de meilleures caractéristiques que les camions électriques à batterie. D’une part, ils ont un temps de ravitaillement plus rapide que les camions à batterie qui prennent des heures à se recharger.

De plus, l’hydrogène est extrêmement léger par rapport aux camions à batterie. En conséquence, les camions à hydrogène peuvent être utilisés pour transporter plus de charges utiles et parcourir de plus longues distances. Les camions à batterie, comme ceux fabriqués par Tesla, ne peuvent transporter que des matériaux et des produits plus légers.

Le défi pour Nikola est que l’infrastructure hydrogène a encore un long chemin à parcourir. Par conséquent, l’entreprise a peu de chances de réussir à l’international, ce qui explique pourquoi elle se concentre sur le marché nord-américain. Elle a récemment vendu ses activités européennes à Iveco.

Nikola est un incinérateur d’argent

L’autre défi pour les actions de Nikola est que l’entreprise est un incinérateur d’argent liquide. Au cours du dernier trimestre, les revenus de la société se sont élevés à 11,1 millions de dollars, tandis que le coût des revenus s’élevait à plus de 44 millions de dollars. Au total, Nikola a subi une perte nette de plus de 169 millions de dollars. La perte nette de la société au cours des dix derniers trimestres s’est élevée à près de 2 milliards de dollars.

Le bilan de Nikola est également en mauvais état. La société avait plus de 136 millions de dollars au dernier trimestre. Bien qu’il s’agisse d’un chiffre important, il était inférieur aux 236 millions de dollars qu’il avait au trimestre de décembre et aux 319 millions de dollars qu’il avait au trimestre précédent.

Par conséquent, cette tendance signifie que Nikola aura besoin de capitaux supplémentaires alors même qu’il s’apprête à augmenter sa production. Comme nous l’avons vu avec d’autres véhicules électriques des entreprises comme Rivian et Lucid, augmenter la production peut coûter cher. Les actions en circulation de Nikola ont bondi à plus de 475 millions contre 60 millions en 2018.

Nikola espère devenir un EBITDA rentable d’ici 2025. Pour y parvenir, l’entreprise devra lever des capitaux supplémentaires, ce qui entraînera une plus grande dilution.

Prévisions du cours de l’action Nikola

Graphique Nikola par TradingView

Dans mon dernier article sur Nikola, j’ai prévenu qu’il était extrêmement risqué de vendre à découvert des actions NKLA. Cet argument était correct puisque les actions ont bondi depuis lors. Sur le graphique journalier, nous voyons que les actions ont trouvé un plancher solide à 0,5420 $. Il tente de se déplacer au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 50 jours (EMA).

Je pense que l’action Nikola Motors restera sous pression à long terme. À court terme, cependant, le FOMO pourrait s’installer et pousser le titre au prochain point de résistance clé à 2,02 $, le point le plus bas en décembre de l’année dernière.