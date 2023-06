Crédit Agricole, la troisième plus grande banque d’Europe, obtient une licence de services de garde de crypto

Les régulateurs français ont autorisé la troisième plus grande banque d’Europe, le Crédit Agricole, et CACEIS, la division des services d’actifs de Santander, à fournir des services de garde de crypto dans le pays. CACEIS et Crédit Agricole rejoignent d’autres sociétés financières classiques enregistrées en France, dont Forge de Société Générale et AXA Investment Managers.

Selon les données de décembre 2021, CACEIS détient 4,6 billions d’euros (5,06 billions de dollars) en services de conservation et 2,4 billions d’euros (2,64 billions de dollars) en services de gestion d’actifs. Le Crédit Agricole détient une participation de 69,5 % dans la société tandis que Banco Santander détient une participation de 30,5 %.

Le cadre réglementaire en France

La France possède l’un des cadres réglementaires les plus sophistiqués de toute l’Europe. Les services liés aux crypto-monnaies en France, tels que les services de conservation, d’échange ou de négociation, nécessitent un enregistrement auprès de l’AMF.

Le régulateur français en 2022 a accusé Binance, qui est également actuellement sous le siège de la SEC américaine, de fournir des services illégaux sans autorisation.

L’approbation des deux institutions financières intervient alors que l’UE se prépare à mettre en œuvre les réglementations sur les licences cryptographiques nouvellement adoptées, connues sous le nom de MiCA, qui entreront en vigueur en 2024 et permettront l’enregistrement.

CACEIS crée une solution de conservation crypto

Selon des sources, CACEIS développait une plateforme de conservation de cryptomonnaies.

En 2021, l’entreprise aurait “recherché quelque chose de hautement intégré et pas seulement quelque chose qui gère la partie garde, mais quelque chose qui réponde à des besoins complets et divers”.

