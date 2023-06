PEPE et KEKE ont mené un combat fougueux pour reconquérir la gloire passée

Il y a eu un revirement radical sur le marché de la cryptographie qui a vu Bitcoin (BTC) dépasser les 30 000 $ pour la première fois depuis des mois. La plupart des crypto-monnaies, y compris les jetons meme comme PEPE et KEKE, enregistrent des gains à deux chiffres après la récente baisse des prix.

Alors que certains, en particulier ceux qui avaient d’énormes positions courtes, blâment la cupidité pour la flambée soudaine des prix d’une majorité de crypto-monnaies, une majorité d’investisseurs, en particulier ceux qui avaient investi dans de nouveaux jetons meme, sont soulagés.

Hausse des prix des jetons meme en avril et mai

Les mois d’avril et de mai ont vu de nombreux nouveaux jetons mèmes atteindre leurs plus hauts niveaux. PEPE, qui a attiré la plupart des commerçants et investisseurs en crypto, a organisé une splendide course haussière après avoir été cotée sur les bourses de crypto-monnaie populaires, y compris OKX. PEPE a atteint un niveau record de 0,000004354 $ avant de s’essouffler après que les baleines ont commencé à se décharger.

Bien que la renommée de PEPE ait été de courte durée, la poussée soudaine du jeton de mème sous les feux de la rampe a défié les anciennes pièces de mème comme Shiba Inu (SHIB) et Dogecoin (DOGE).

Pourquoi PEPE et KEKE sont-ils actuellement en plein essor ?

Il n’y a aucune raison particulière pour laquelle les crypto-monnaies PEPE et KEKE augmentent actuellement. PEPE est aujourd’hui la deuxième crypto-monnaie la plus tendance tandis que KEKE est la troisième, selon Coinmarketcap.

Les jetons répondent très probablement au sentiment général positif du marché de la cryptographie, qui semble défier la pression exercée sur le marché par le harcelement de la SEC américaine. La capitalisation boursière générale des crypto-monnaies a augmenté de 3,71 % au cours des dernières 24 heures.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle