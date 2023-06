“Une nouvelle phase” – Un analyste publie une prédiction impressionnante sur Aave, Uniswap, Filecoin, Bitcoin

Les prix des crypto-monnaies ont continué de grimper pendant le week-end alors que les investisseurs continuaient d’acheter la baisse. Bitcoin, la plus grosse pièce de l’industrie, a atteint un sommet en un an de plus de 31 000 $. Au total, la capitalisation boursière totale de toutes les devises numériques a dépassé 1,18 billion de dollars tandis que BTC a battu les indices Nasdaq 100 et Dow Jones cette année.

La crypto entre dans une nouvelle phase

Le rallye crypto actuel est principalement dû aux actions des grands acteurs du secteur financier qui adoptent les crypto-monnaies. Des entreprises comme Blackrock, Invesco et WisdomTree ont toutes postulé pour un ETF Bitcoin spot. Les analystes estiment que la SEC autorisera le fonds par Blackrock puisque la firme est l’une des sociétés les plus connectées de Wall Street.

Une autre actualité crypto importante a été le lancement d’EDX Markets, un nouvel échange crypto soutenu par Schwab, Citadel et Fidelity. Comme je l’ai écrit ici , cette bourse offre des services non dépositaires aux investisseurs institutionnels et individuels. Les trois bailleurs de fonds comptent parmi les acteurs les plus sophistiqués de Wall Street, Citadel étant le plus grand teneur de marché du pays.

Par conséquent, le Bitcoin étant dans un marché haussier, certains analystes pensent qu’il pourrait continuer à augmenter pendant un certain temps. De plus, en passant au-dessus de 30 000 $, c’est un signe qu’il y a des investisseurs sur le marché prêts à placer des offres plus élevées.

Plus important encore, Bitcoin a franchi le double sommet de 30 900 $. Cela signifie qu’il a invalidé la thèse baissière causée par ce modèle. Dans une note, Strahinja Savic, de FRNT FInancial, a décrit cela comme une nouvelle phase, en disant :

“Un mouvement soutenu au-dessus de 31 000 USD nous signalerait l’entrée dans une nouvelle phase où les acteurs du marché commencent à réévaluer une partie de l’anxiété réglementaire précédente. Malgré ce qui apparaît comme une rhétorique antagoniste de la part de certains régulateurs, les applications d’ETF au comptant Bitcoin ont amplifié l’opinion selon laquelle les institutions reste intéressé par la crypto.”

La prudence est justifiée

Si ce point de vue est confirmé, cela signifie que le prix du Bitcoin pourrait continuer à monter en flèche dans les semaines à venir. En raison de la corrélation cryptographique qui existe dans l’industrie de la cryptographie, d’autres altcoins comme Aave, Uniswap, Synthetix et Filecoin continueront également à augmenter. Il en va de même pour les actions Coinbase et d’autres actions de crypto-minage telles que Hut 8 Mining, Argo Blockchain et Marathon Digital.

Pourtant, la prudence s’impose. D’une part, ce mouvement au-dessus de 31 000 $ s’est produit dans un environnement à faible volume, signalant qu’il pourrait s’agir d’une fausse cassure.

L’autre grand risque est que Bitcoin semble former un modèle de divergence baissière. Comme indiqué ci-dessous, l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique ont formé ce modèle de divergence sur le graphique 4H. C’est un signal que le prix pourrait reculer dans les prochains jours.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle