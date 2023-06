Prévisions de prix pour AltSignals ($ASI) après que les experts ont convenu que l’IA n’est pas une « bulle »

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

AltSignals continue de franchir de nouvelles étapes de sa prévente cette année.

Jusqu’à présent, il a levé un total d’environ 1,02 million $ via la prévente, ce qui signifie qu’il ne reste que 5,0 % pour atteindre l’objectif de 1,08 million $ et conclure avec succès la « phase 1 » de sa prévente.

Son jeton natif qui porte le nom de « ASI » vaut 0,015 $ en ce moment, soit une augmentation de 25 % en quelques mois seulement.

Plus important encore, la société de technologie financière s’attend à ce que son jeton cryptographique atteigne 0,02274 $ au stade final de la prévente, alors que les investisseurs continuent de chercher des moyens de profiter de la croissance rapide de l’intelligence artificielle.

Si une telle augmentation se matérialise, ceux qui investissent dans AltSignals aujourd’hui apprécieront un rendement de 50 % d’ici la fin de la prévente.

L’IA n’est pas comme la bulle technologique de la fin des années 90

Copy link to section

L’intelligence artificielle est vraiment le nom à la mode dans l’espace financier depuis que Microsoft a annoncé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI – la société derrière le si célèbre ChatGPT.

C’est ce qui a le plus contribué à un gain de plus de 15 % du S&P 500 cette année. Des noms notables qui sont au cœur de l’IA comme Nvidia et Tesla ont vu le cours de leur action doubler, voire tripler, depuis le début de l’année.

Mais beaucoup de personnes se demandent alors si la folie de l’IA ressemble un peu trop à la bulle Internet de la fin des années 1990. Heureusement, des experts, dont Kevin Philip, partenaire chez Bel Air Investment Advisors, voient les choses autrement.

Nous ne pensons pas que ce que nous voyons aujourd’hui soit l’équivalent de la bulle technologique de la fin des années 90 ou de la nature du marché axée sur l’effet de levier qui a conduit à la [crise financière].

Philip est convaincu que les sociétés d’intelligence artificielle ont aujourd’hui des fondamentaux bien supérieurs à ceux des sociétés Internet de la fin des années 1990.

Ses perspectives sont conformes à celles du responsable de la stratégie actions de Wells Fargo Securities, Chris Harvey, qui a ajouté dans une note de recherche récente que l’intelligence artificielle est une technologie qui a des applications commerciales immédiates.

Au contraire, de telles opinions sont de bon augure pour l’avenir d’AltSignals. Voyons pourquoi.

AltSignals est un jeu d’IA

Copy link to section

AltSignals est principalement un service de signaux de trading qui aide les investisseurs à prendre de meilleures décisions en termes d’entrée et de sortie sur une position – qu’il s’agisse d’actions, de devises ou de crypto-monnaies.

La société appelle son service phare « AltAlgo », mais ce qui est plus excitant, c’est sa prochaine version améliorée par l’intelligence artificielle de la boîte à outils de trading – ActualizeAI.

ActualizeAI, comme son nom l’indique, utilisera l’intelligence artificielle pour améliorer encore la précision des signaux de trading afin d’offrir des rendements encore plus importants aux investisseurs. Naturellement, on s’attend à ce que la base d’utilisateurs augmente, aidant ainsi non seulement l’entreprise dans son ensemble, mais également le prix du jeton ASI.

Vaut-il la peine d’acheter le jeton ASI ?

Copy link to section

Le lancement d’ActualizeAI sera probablement un vent arrière pour ASI, car le jeton cryptographique est ce qui alimentera la plateforme de trading.

AltSignals prévoit d’utiliser le jeton natif en tant qu’actions qui garantissent le droit pour les propriétaires d’avoir leur mot à dire sur les questions liées à la gestion de l’entreprise et à la direction qu’elle prend.

Plus important encore, le jeton ASI sera central pour accéder à ActualizeAI et à son monde de fonctionnalités, y compris les opportunités de gagner de l’argent en participant à un tournoi de trading par exemple. Ainsi, si ActualizeAI attire plus d’utilisateurs vers AltSignals avec ses améliorations basées sur l’IA, cela augmentera la demande pour le jeton qui, en théorie, devrait entraîner une augmentation de prix.

Il convient également de noter ici que les investisseurs qui obtiennent une exposition au jeton ASI en prévente auront un accès anticipé à ActualizeAI et à ses avantages. Un guide détaillé sur le site Web d’AltSignals explique comment acheter le jeton cryptographique en trois étapes simples.

Quoi d’autre pourrait être un vent arrière pour AltSignals ($ASI) ?

Copy link to section

Sur Telegram, AltSignals compte désormais plus de 52 000 utilisateurs. Le nombre d’abonnés de son groupe VIP a également dépassé les 1 400, ce qui suggère une demande forte et continue pour le jeton ASI qui, comme indiqué, a sa valeur liée à la demande, comme tout actif financier.

Trust Pilot note également le service de signal de trading à un niveau presque parfait de 4,9. Mais voici la meilleure partie. AltSignals n’a pas encore répertorié son jeton natif sur les principaux échanges de crypto-monnaies. C’est important car nous avons vu les prix de leurs pairs Pepe et Floki monter en flèche cette année après leur mise en ligne sur Binance.

En plus de cela, les crypto-monnaies ont connu une tendance à la hausse ces derniers jours après que la Réserve fédérale américaine a décidé de laisser le taux d’intérêt inchangé lors de sa dernière réunion politique. La crise bancaire a également poussé les investisseurs même institutionnels vers les actifs cryptographiques.

À cette fin, ASI participera probablement à la reprise continue du marché des crypto-monnaies, car c’est essentiellement ce qu’il est – un jeton cryptographique.

De tels vents arrière, selon de nombreux experts, pourraient le faire grimper jusqu’à 5 cents d’ici la fin de cette année. Pour plus de détails sur AltSignals, visitez la page de prévente ici.