Les actions de Nvidia Corporation ( NASDAQ : NVDA ) ont augmenté de près de 30 % en quelques heures après que le géant des semi-conducteurs a annoncé des résultats supérieurs au marché pour son premier trimestre financier.

Plus important encore, la multinationale a publié des prévisions pour le trimestre en cours qui étaient bien supérieures aux estimations de Street.

Nvidia s’attend désormais à ce que l’intelligence artificielle générative contribue à porter ses revenus à un record de 11 milliards de dollars (plus ou moins 2,0 %) au deuxième trimestre, contre seulement 7,17 milliards de dollars selon les analystes. Dans l’émission ” Closing Bell: Overtime ” de CNBC, Rajvindra Gill de Needham a déclaré :

L’IA générative entraîne une augmentation de la fonction d’étape pour l’inférence déployée dans les centres de données. Les semi-conducteurs sont les pioches et les pelles de l’IA et Nvidia est la plus grande pioche et pelle dans cet espace.