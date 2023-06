Alors que Lordstown Motors s’effondre, Mullen Automotive, Canoo pourraient être les prochains

Lordstown Motors (NASDAQ : RIDE) est devenu le premier véhicule électrique société à déposer une demande de protection contre la faillite. La société a eu du mal à lever des capitaux et à construire ses camions après que Foxconn se soit retiré de son partenariat.

Une entreprise de véhicules électriques s’effondre

Lordstown Motors est une entreprise de véhicules électriques qui a tenté de construire des camions à Detroit. Le modèle économique de l’entreprise était relativement simple. Il ferait la recherche et lui vendrait des camions. Au lieu de fabriquer, Lordstown s’associerait à Foxconn, le géant taïwanais qui construirait ses véhicules. C’est le même modèle qui a été utilisé par Fisker.

Construire des véhicules électriques à partir de zéro est un processus très coûteux, comme en témoignent les sommes considérables que des entreprises telles que Tesla, Rivian et Lucid Motors ont dépensées au cours des dernières années. Dans l’affaire Lordstown Motors, la société a dépensé plus de 15,6 millions de dollars en 2019 et 102 millions de dollars en 2020. Ses dépenses ont atteint plus de 275 millions de dollars en 2022.

En conséquence, sa trésorerie s’est épuisée. Le dernier rapport a montré que sa trésorerie et ses placements à court terme ont chuté à 176 millions de dollars. À l’époque, la société a fustigé Foxconn pour ne pas lui avoir fourni les fonds qu’elle avait promis en 2022.

La faillite de Lordstown était facile à prévoir. Dans cet article J’ai écrit en mai, j’ai prévenu que les actions s’effondreraient à mesure que ses réserves de liquidités diminueraient.

Lordstown Motors contre Mullen Automotive, actions Canoo

Mullen Automotive et Canoo pourraient être les prochains

Lordstown Motors ne sera pas la seule entreprise de véhicules électriques à faire faillite cette année. Comme je l’ai déjà prévenu, Mullen Automotive (NASDAQ : MULN) et Canoo pourraient également s’effondrer à mesure que les liquidités s’amenuisent.

Alors que Mullen Automotive a commencé les livraisons de véhicules, son bilan semble insuffisant pour soutenir ses opérations. Le dernier rapport a montré que la société disposait de plus de 60,3 millions de dollars en espèces et en investissements à court terme. Il avait également plus de 14,8 millions de dollars en comptes créditeurs et 121 millions de dollars en passifs courants totaux.

Maintenant, comparez ces chiffres aux dépenses trimestrielles de l’entreprise. Mullen Automotive a enregistré plus de 67,9 millions de dollars de dépenses d’exploitation au premier trimestre et 73,6 millions de dollars au trimestre précédent. Par conséquent, même si l’entreprise réduit ses coûts et commence à percevoir des revenus, elle devra bientôt lever des capitaux.

Canoo est une autre entreprise de véhicules électriques en difficulté qui pourrait également faire faillite. Le dernier trimestre a montré que la société avait plus de 81,5 millions de dollars de dépenses, en baisse par rapport aux 83,2 millions de dollars précédents. Il a dépensé près d’un milliard de dollars depuis 2022.

Maintenant, comparez cela avec ses soldes de trésorerie. Canoo a terminé le trimestre avec moins de 10 millions de dollars contre plus de 40 millions de dollars au quatrième trimestre. Par conséquent, l’entreprise doit lever des fonds, ce qui est difficile puisque son action s’est effondrée de 83 % cette année.

