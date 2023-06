Binance perd un partenaire bancaire européen clé dans un contexte de problèmes réglementaires

La principale plateforme de trading Binance continue de rencontrer des défis réglementaires mondiaux. Vous pouvez en savoir plus sur les développements récents de l’entreprise ici. Pendant ce temps, les dernières mises à jour ont fait perdre à la bourse son partenaire bancaire européen, PaySafe Solutions, qui a révélé qu’il arrêterait les services de solution de portefeuille à partir du 25 septembre.

🏦 Binance's European Banking Partner, Paysafe, will no longer support the exchange from September 25



Paysafe is a EUR deposit and withdrawal service provider.#Binance #Paysafe pic.twitter.com/3FNP4bK49q — dapp.expert (@Dappexpert) June 29, 2023

Pendant ce temps, Binance présentera des solutions de mises à jour pour ses utilisateurs. Après la date limite, les participants utiliseraient de nouvelles informations bancaires lors du dépôt d’EUR dans le portefeuille fiat de Binance. Cela inclura de nouvelles conditions générales que les utilisateurs doivent accepter.

Binance va changer de fournisseur de transactions en EUR

Copy link to section

Le retrait de Paysafe obligera la bourse à changer de fournisseur de dépôt et de retrait en euros. Binance n’a pas encore confirmé son potentiel collaborateur. De plus, la société a déclaré que le dernier développement n’affecterait que les transferts en euros proposés par Paysafe et non les autres transactions fiduciaires.

Binance s’est associée à Paysafe en 2022 pour permettre à ses clients d’utiliser Faster Payments lors du dépôt de livres sterling. Le réseau Faster Payment gère les virements bancaires et les paiements au Royaume-Uni.

Binance et Binance US ont signé un accord avec la Securities & Exchange Commission le 17 juin. L’accord a bloqué la proposition du régulateur de geler ou d’introduire une ordonnance restrictive pour les actifs américains de la bourse.

La chaleur réglementaire mondiale de Binance

Copy link to section

Binance a subi des problèmes réglementaires mondiaux depuis le procès de la SEC au début du mois. En avril, la bourse a suspendu ses offres en Australie en raison d’un manque de fournisseurs de paiement. L’Australian Securities & Exchange Commission a suspendu le certificat de Binance.

Binance a quitté le marché canadien et Changpeng Zhao a révélé que l’échange n’avait pas satisfait les régulateurs. De plus, des problèmes bancaires et réglementaires ont poussé l’entreprise à quitter le marché néerlandais.

Les acteurs de la cryptographie pensent que Binance pourrait perdre sa part de marché dans l’espace cryptographique. Par exemple, la bourse n’a pas réussi à acquérir le fournisseur de services d’actifs virtuels dans plusieurs juridictions. Des individus ont remis en question sa procédure de candidature après que Crypto.com ait sécurisé VASP pour opérer en Espagne.

En outre, les dernières mises à jour indiquent que les régulateurs allemands ont refusé la demande de certificat de garde crypto de Binance.

JUST IN:



Binance crypto custody license application denied by German regulator BaFin — whalechart (@WhaleChart) June 29, 2023