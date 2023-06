Le géant financier japonais SBI Group répertorie Shiba Inu sur sa plateforme d’actifs cryptographiques

Dans une annonce officielle faite le 28 juin, le principal conglomérat de services financiers japonais, SBI Group, a annoncé qu’il “commencerait à gérer Shiba Inu (SHIB), Dai (DAI) et Cosmos (ATOM) ” sur sa plateforme de crypto-monnaie SBI VC Trade.

L’annonce indiquait que le géant financier “commencerait à gérer les ventes au bureau de vente, au service d’accumulation et au service de prêt de pièces”, et plus tard “répondrait à l’entreposage au-delà d’un certain montant fixé séparément par notre société pour l’entreposage de l’extérieur (Manipulation spéciale pour l’entreposage).”

Reconnaissance Shiba Inu par SBI Group

Les récents rapports selon lesquels Shytoshi Kusama, le chef Shiba Inu choisi par la communauté, s’était rendu à Niseko, au Japon, ont suscité des inquiétudes parmi les adeptes, mais se sont plutôt avérés utiles pour la communauté.

L’action de SBI met en évidence l’importance croissante de Shiba Inu et contribue à sa notoriété croissante au Japon. Shiba Inu est maintenant reconnu comme un atout précieux au Japon grâce au soutien de SBI VC Trade. BitPoint a été la première bourse japonaise importante à lister SHIB. Parmi les autres échanges basés au Japon qui l’ont fait, citons OKCoin Japan et BitFlyer.

La décision de ce géant financier démontre également sa compréhension de l’importance et du potentiel croissants du marché de la race. En accédant à leurs demandes d’achat, d’accumulation ou de prêt SHIB tout en offrant une expérience de trading efficace et transparente, SBI VC Trade vise à satisfaire les besoins changeants de ses clients.

Afin de fournir une expérience commerciale transparente, SBI VC Trade a préparé des informations commerciales spéciales pour Shiba Inu. La quantité minimale de commande pour SHIB est de 1 000 jetons et l’unité commerciale est de 1 000 jetons. Une commande de 5 000 000 000 de jetons SHIB peut être passée par des commerçants avec un pas de cotation de 0,000001.

