Bitcoin frémit après que la SEC a déclaré que les récents dépôts de Bitcoin ETF étaient inadéquats

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré que les applications spot Bitcoin ETF faites par des géants de la gestion d’actifs comme BlackRock (NYSE : BLK) et Fidelity étaient déroutantes et incomplètes.

La nouvelle a fait chuter le prix du Bitcoin (BTC), passant d’un sommet quotidien de 31 256,86 $ à un creux de 29 600,28 $. Le prix a cependant montré depuis des signes de lente reprise puisqu’il est revenu au-dessus de 30 000 $. Au moment de mettre sous presse, il se négociait à 30 530,57 $.

BTC price after the SEC rejected the ETF applications

Demandes récentes d’ETF Bitcoin

Copy link to section

Les titans de la gestion d’actifs, dont BlackRock et Fidelity, entre autres, avaient soumis leurs demandes de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant via Nasdaq et Cboe Global Markets.

Malheureusement, la SEC a rejeté les demandes car elles étaient insuffisantes, nécessitant une révision immédiate. Au cours des dernières années, l’agence a rejeté un certain nombre de demandes d’ETF Bitcoin en raison de ces lacunes.

La SEC s’inquiète depuis longtemps d’éventuelles vulnérabilités à la fraude et à la manipulation du marché, qui ont conduit à ce modèle de rejets constants. En fait, la SEC a rejeté une demande de Fidelity en janvier 2022, affirmant que la demande ne respectait pas les normes établies destinées à décourager les pratiques malhonnêtes et manipulatrices.

Afin de maintenir des règles du jeu équitables, le strict respect des réglementations vise à protéger les investisseurs et le grand public.

D’autres gestionnaires d’actifs comme Ark Investment Management, Invesco, WisdomTree, Bitwise Asset Management et Valkyrie ont également été touchés par la récente évaluation de la SEC. Selon un tweet d’Eric Yakes, 15 000 milliards de dollars d’entreprises de Wall Street avaient déposé des demandes d’ETF Bitcoin au comptant.

En réponse aux critiques continues de la SEC, ces organisations ont mis à jour ou réactivé leurs applications Spot ETF Bitcoin.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.