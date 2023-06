Les investisseurs récupèrent des jetons AltSignals pour un total de 1,04 million $ alors que les jetons de la première phase de prévente se vendent rapidement

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

La première phase de prévente d’AltSignals ($ASI) touche à sa fin, avec 96,46 % de jetons déjà vendus. Jusqu’à présent, la phase de prévente a permis de récolter 1,041 million $, le prix du jeton devant augmenter de 25 % lors de la prochaine étape. Depuis le début de sa prévente, la plateforme a enregistré une énorme demande pour son jeton $ASI, en raison du potentiel d’augmentation des revenus des investisseurs grâce à sa nouvelle plate-forme de services de trading alimentée par l’intelligence artificielle.

AltSignals, est-ce un bon investissement ?

AltSignals est une plate-forme de services de trading à succès qui existe depuis 2017. La plate-forme utilise l’indicateur AltAlgo™ pour générer des signaux de trading.

AltSignals s’est construit une communauté de traders de confiance, rassemblant plus de 52 000 membres sur sa chaîne officielle Telegram. AltSignals a généré plus de 3 782 signaux de trading avec des niveaux de précision moyens de 64 %. Sur TrustPilot, la plateforme a obtenu une note de 4,9/5.

La solide réputation d’AltSignals en fait une plate-forme d’investissement potentiellement populaire. Les investisseurs gagnent grâce à une gamme de signaux qui concernent les actions, les contrats à terme Binance, le Forex et les crypto-monnaies. Le fait qu’AltSignals dispose déjà d’une communauté de confiance le rend parfait pour investir dans son nouveau projet d’IA.

À la lumière de sa croissance constante, AltSignals souhaite produire des signaux pour davantage d’instruments financiers et d’une plus grande précision. La société a désigné l’IA comme la prochaine itération de croissance.

AltSignals exploitera l’IA pour révolutionner le monde du trading en utilisant des informations issues de l’apprentissage automatique, de la modélisation prédictive et de l’analyse sentimentale. Cette itération est cruciale car le trading utilisant l’IA a été reconnu comme un moyen populaire d’obtenir des résultats plus cohérents et adaptés. Tout cela apparaît alors que les applications de l’IA n’arrête pas de croître, avec des géants de la technologie comme Microsoft et Google en tête.

Mais plutôt que de suivre ses prédécesseurs, Altsignals souhaite que les investisseurs soient impliqués. Cela a incité l’équipe à lancer une nouvelle plateforme baptisée ActualizeAI, qui permettra aux investisseurs de participer à la prise de décision et d’avoir leur mot à dire dans le trading. Les membres achèteront des jetons $ASI pour devenir des membres d’ActualizeAI.

Pourquoi investir dans ActualizeAI et $ASI ?

ActualizeAI donnera au service de trading AltSignals une couche d’IA. L’un des avantages pour les investisseurs est qu’ils bénéficieront de signaux de trading de qualité pour augmenter leurs revenus. AltSignals a connu du succès dans le monde du trading, permettant à ActualizeAI d’avoir une excellente base de croissance.

ActualizeAI et $ASI permettent également aux investisseurs d’apprendre et d’améliorer leurs compétences en trading. Il existe des tournois et des compétitions de trading auxquels les membres peuvent participent pour gagner des jetons $ASI. Pour les investisseurs novices comme expérimentés, la plateforme pourrait être un endroit idéal pour apprendre des autres professionnels et rester au top de leur jeu.

Cela ne concerne pas seulement les revenus liés au trading. $ASI donnera aux investisseurs la possibilité de rejoindre un club de membres de l’IA. Il s’agit d’une énorme opportunité pour les investisseurs de fournir des commentaires ou des idées sur de nouveaux produits et de gagner des jetons $ASI chaque semaine. Il existe également des opportunités de prévente exclusives qui permettent aux investisseurs de gagner des jetons $ASI.

Prévisions de prix pour le jeton $ASI avant son enregistrement sur les bourses

Actuellement, lors de la première étape de la prévente, $ASI coûte 0,015 $. Ce prix devrait augmenter davantage dans les autres phases de la prévente. Les premiers arrivés peuvent acheter le jeton à un prix attractif.

Si nous utilisons le prix actuel comme base de notre prédiction, une augmentation de prix de 10x donnera à $ASI une valorisation de 0,15 $. Comment est-ce possible ?

$ASI sera répertorié sur Uniswap au troisième trimestre de 2023, et son apparition sur d’autres échanges suivra. D’après les évolutions de prix déjà enregistrées, les jetons augmentent de plus de 1 000 % une fois qu’ils sont cotés en bourse. Ainsi, la prévision des prix est non seulement réaliste, mais réalisable, compte tenu de la popularité d’AltSignals.

Cependant, 2024 peut arriver trop tôt pour que celle-ci se réalise étant donné que $ASI commence tout juste à se faire remarquer. En tant que tel, cette prévision de prix est réalisable au premier ou au deuxième trimestre de 2024, lorsque toute l’activité de développement d’ActualizeAI aura eu lieu.