Le prix du Bitcoin Cash est suracheté en raison des difficultés de minage, le taux de hachage saute

Le prix du Bitcoin Cash s’est bien comporté au cours des dernières semaines alors qu’il est devenu la 14e plus grande crypto-monnaie dans le monde. Il est passé du creux de 91,80 $ du mois dernier au sommet de 328,26 $ depuis le début de l’année. Il a bondi de plus de 260 % entre son plus bas et son plus haut en juin.

BCH en avance de moitié

Il y a eu trois principaux catalyseurs du prix du Bitcoin Cash en juin. Tout d’abord, il a bondi lorsque plusieurs poids lourds de la finance ont demandé un Exchange-Traded Fund (ETF) au comptant aux États-Unis. Ces sociétés comprenaient des entreprises comme Blackrock, Fidelity, Invesco et Cathie Wood’s Ark Invest.

Alors que les applications ETF étaient sur Bitcoin, les analystes pensent que BCH pourrait également en bénéficier. D’une part, si le fonds BTC est accepté, cela ouvrira la possibilité de propositions ETF pour d’autres pièces de preuve de travail comme BCH et Litecoin. En effet, les deux pièces sont apparues comme un fork de Bitcoin et ne sont pas classées comme des titres.

Deuxièmement, le prix du Bitcoin Cash a bondi en raison de la prochaine réduction de moitié, prévue pour décembre. La réduction de moitié est une période pendant laquelle les récompenses de bloc dans un réseau de preuve de travail sont réduites de moitié. Il joue un rôle important dans la modération des approvisionnements. Historiquement, les crypto-monnaies ont tendance à se rallier avant un événement de moitié.

En conséquence, les mesures clés de Bitcoin Cash se sont améliorées en juin. Le hashrate de Bitcoin Cash a bondi à 3,77 EH/s en juin, le niveau le plus élevé depuis mai 2021. Le taux de hachage est une mesure importante qui mesure la santé d’un réseau. La difficulté de minage de Bitcoin a également bondi à 476,54 G, ce qui est son plus haut niveau historique. Sa difficulté minière a débuté l’année à 203 G.

Troisièmement, le prix du BCH a grimpé en flèche en raison de la peur de manquer (FOMO) sur le marché. Au fur et à mesure que son prix augmentait, de plus en plus d’investisseurs se sont tournés vers la pièce pour éviter d’être laissés pour compte.

Prédiction du prix Bitcoin Cash

Graphique BCH par TradingView

Le prix du BCH a fait un retour spectaculaire en juin alors que la demande pour la pièce montait en flèche. Au fur et à mesure qu’il augmentait, il a réussi à dépasser le niveau de résistance important à 164,40 $, le plus haut niveau de juillet de l’année dernière.

Le prix du Bitcoin Cash a bondi au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours, ce qui est une chose positive pour la pièce. Il semble également former un motif de fanion haussier, qui est généralement un signe haussier.

Cependant, il est également devenu gravement suracheté, l’indice de force relative (RSI) se situant à 80. Par conséquent, il est probable que la pièce aura un recul dans les prochains jours alors que les vendeurs ciblent le niveau de support clé à 250 $, qui est environ 15 % en dessous du niveau actuel.