Les prix du composé, du filecoin, du litecoin et du GRT monteront en flèche si le BTC dépasse 31 480 $

Les crypto-monnaies ont surperformé les principaux actifs financiers tels que les actions et les matières premières au premier semestre. Bitcoin, la plus grande crypto au monde, a plus que doublé depuis son point le plus bas en décembre. Ce rebond a conduit à d’autres gains majeurs parmi d’autres altcoins comme Compound (COMP), The Graph (GRT), Litecoin (LTC), Filecoin (FIL) et Maker (MKR).

31 480 $ est le prix à surveiller

Les crypto-monnaies ont enregistré une solide performance au premier semestre de l’année malgré des vents contraires importants dans l’industrie. Le vent contraire le plus important a été les récentes poursuites judiciaires de la SEC contre Coinbase et Binance.

Ces poursuites ont fait plusieurs allégations qui pourraient avoir une implication majeure sur les altcoins. Par exemple, l’allégation selon laquelle la plupart des altcoins sont des titres pourrait forcer la plupart de ces altcoins à être radiés par les bourses desservant les clients américains.

Dans le même temps, les échanges cryptographiques pourraient être contraints de modifier radicalement leur modèle économique. La SEC a allégué que ces sociétés fonctionnaient à la fois comme courtiers, courtiers non enregistrés et chambres de compensation.

D’un point de vue technique, le prix du Bitcoin se situe à un niveau important. Comme indiqué ci-dessous, la pièce oscille près du plus haut niveau cette année. Il a formé deux modèles distincts qui ont des résultats différents. Il a formé ce qui ressemble à un motif à double sommet. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle à double sommet est généralement un signe baissier.

Dans le même temps, il a formé un petit motif de fanion haussier, qui est un signe haussier. Plus important encore, il se situe au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours.

Par conséquent, un mouvement au-dessus du sommet de 31 422 $ depuis le début de l’année validera le modèle de fanion haussier et entraînera davantage de gains. Si cela se produit dans un environnement à volume élevé, cela ouvrira la possibilité que la pièce passe à 35 000 $.

Le rallye des Altcoins se poursuit

Un retour en force du Bitcoin aura un impact majeur sur les altcoins. En effet, certains des altcoins les plus connus se portent bien cette année.

Le prix du litecoin a atteint son plus haut niveau depuis mai de l’année dernière. Il a grimpé de plus de 190 % par rapport à son point le plus bas en 2022 alors que les investisseurs attendent le prochain événement de réduction de moitié. LTC a réussi à franchir le point de résistance important à 105,9 $, validant la vision haussière. Par conséquent, il est probable que les prix du Litecoin grimperont bientôt à 150 $.

Les jetons DeFi ont également bien fonctionné cette année. Les investisseurs pensent que la répression des bourses centralisées pourrait entraîner une demande accrue de plateformes DEX difficiles à réglementer. Le prix COMP de Compound a bondi à 66 $ (plus haut du 22 août). Il en va de même pour les autres jetons DEX comme Maker (MKR) et Synthetix (SNX).

Si Bitcoin franchit le sommet de l’année à ce jour, cela pourrait signifier plus de gains pour les altcoins comme The Graph (GRT), Bitcoin Cash (BCH) et Filecoin (FIL). Historiquement, ces altcoins ont tendance à bien se comporter lorsque le prix du Bitcoin monte en flèche.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.