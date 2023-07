La prévente de Chancer atteint 436 000 $ alors que les investisseurs parient sur le sentiment positif du marché des crypto-monnaies

La prévente de Chancer a franchi le seuil de 436 000 $ pour mettre en évidence le sentiment global positif du marché de la crypto-monnaie. L’événement de prévente récemment lancé pour la plate-forme de marché prédictive basée sur la blockchain a vu plus de 43,6 millions de jetons $CHANCER se vendre en quelques jours seulement.

Alors que la technologie blockchain a démontré sa capacité à bouleverser une variété d’industries, le jeu est celui qui a un besoin urgent de changement. Bien qu’elles soient largement utilisées, les plateformes de paris centralisées présentent de nombreux inconvénients qui les rendent inférieures à la normale, ce qui oblige les fondateurs de Chancer à profiter de cette lacune.

Marché des crypto-monnaies – Dépôts d’ETF Bitcoin au comptant

Bitcoin (BTC) a enregistré une hausse positive la semaine dernière alors que de grands gestionnaires d’actifs comme Fidelity et BlackRock ont déposé une demande pour lancer un fonds négocié en bourse (ETF) BTC au comptant. Il y a également eu une poussée des baleines Bitcoin dont les données en chaîne suggèrent qu’elles ont joué un rôle crucial en aidant la crypto-monnaie à franchir le niveau de prix de 30 000 $ lors du récent rallye.

Le prix du Bitcoin avait bondi au-dessus de 31 000 $ avant de retomber à environ 30 000 $ aujourd’hui après que la Securities and Exchanges Commission (SEC) des États-Unis a déclaré à Cboe Global Markets, Inc. que les récents dépôts d’ETF Bitcoin au comptant de Fidelity, de BlackRock (NYSE : BLK) et d’autres ne sont pas clairs et complets.

L’activité institutionnelle autour de BTC s’accélère

Alors que l’activité institutionnelle s’accélère, les investisseurs américains ont investi de l’argent dans Bitcoin (BTC), alimentant le récent rallye de la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Selon un rapport de la société d’analyse de crypto-monnaie K33 Research, le principal moteur du récent marché haussier de BTC a été la concentration de ses augmentations de prix et de son volume de transactions pendant les heures de marché américaines.

Bitcoin a augmenté de 85 % jusqu’à présent cette année, dépassant la majorité du marché des crypto-monnaies. Un certain nombre de grandes institutions financières, dont BlackRock, Fidelity et Citadel, ont accru leur implication avec BTC, ce qui a suscité l’optimisme des investisseurs et le mouvement des prix.

L’activité de BTC aux États-Unis a surperformé les séances de trading asiatiques et européennes. L’activité a augmenté de 30 % de manière cumulative pendant les heures d’ouverture du marché américain depuis qu’elle a atteint un creux d’environ 16 000 $ après que le géant de la gestion d’actifs BlackRock a soumis une demande pour un fonds négocié en bourse BTC au comptant le 14 juin.

Selon K33, la corrélation de Bitcoin sur 30 jours avec les actions américaines comme les indices S&P 500 et Nasdaq est devenue négative la semaine dernière pour la première fois depuis janvier 2021.

Prévente de Chancer sur la montée en puissance de Bitcoin

L’intérêt institutionnel actuel pour Bitcoin est loin du FOMO opportuniste (peur de manquer quelque chose) que nous avons vu dans le passé et qui ne fait que faire grimper les prix à court terme. Les institutions évoluent lentement et délibérément et investissent à long terme, ce qui signifie qu’il s’agit d’un indicateur possible d’une course à long terme du prix du Bitcoin qui pourrait stimuler une tendance haussière sur le marché des crypto-monnaies.

La prévente de Chancer semble surfer sur le prix récent du Bitcoin en plus de l’industrie croissante des paris qui devrait atteindre 167,50 milliards $ d’ici 2030. La première étape de prévente a vu presque la moitié de ses jetons se vendre en quelques jours, ce qui montre que les investisseurs sont confiants à propos de la nouvelle plateforme de paris qui est la première plateforme de création de marché prédictive décentralisée.