Le prix de Storj remonte alors que le volume de Binance monte en flèche

Storj, l’un des plus grands acteurs du stockage décentralisé, a vu son jeton monter en flèche mercredi. Le jeton a atteint un sommet de 0,5805 $, le plus haut niveau depuis septembre de l’année dernière. À son apogée, le prix de la pièce a augmenté de plus de 170 % par rapport au niveau le plus bas de juin de cette année.

Le volume de Binance monte en flèche

Storj est un acteur pionnier dans l’industrie de la blockchain. Alors que Filecoin est la plate-forme de stockage décentralisée la plus connue, Storj a été lancé des années auparavant. Son livre blanc a été publié en 2014.

Storj a un modèle commercial différent de Filecoin. Alors que Filecoin perturbe les principaux fournisseurs de stockage comme Amazon AWS et Microsoft Azure, Storj est en concurrence avec Dropbox et Box.

Pour ce faire, il utilise des solutions de stockage décentralisées tandis que des entreprises comme Dropbox s’appuient sur des serveurs centralisés. N’importe qui peut être un opérateur de nœud et fournir un espace de stockage à Storj. Dans le même temps, n’importe qui peut payer une somme modique pour stocker des fichiers dans son écosystème. Il dispose d’un espace libre avec une limite de stockage de 25 Go tandis que sa version premium commence à 4 $ par mois.

On ne sait pas pourquoi le prix Storj est devenu parabolique puisque les développeurs n’ont fait aucune annonce. Par conséquent, il y a deux possibilités. Premièrement, il est probable qu’il envisage de faire une annonce prochainement.

Deuxièmement, cela pourrait être un schéma de pompage et de vidage. Les données de volume montrent que la plupart des jetons Storj se négocient sur Binance. Selon CoinMarketCap, le volume de Binance s’élevait à plus de 160 millions de dollars. L’autre grande bourse est Coinbase, qui n’a géré que 4 millions de dollars au cours de la même période.

Storj 2 volume de 4 heures

Prévision de prix Storj

Graphique Storj par TradingView

Est-il sûr d’ acheter Storj ? Le graphique journalier montre que le prix de la cryptographie Storj a fait un retour en force ces derniers jours. Il a bondi au cours des 9 dernières journées consécutives. Le jeton a sauté au-dessus du point de résistance important à 0,4384 $, le point le plus élevé depuis le 23 avril.

Le prix de Storj a dépassé toutes les moyennes mobiles pondérées en fonction du volume (VWMA). De plus, le volume du jeton a continué d’augmenter. Par conséquent, plus de gains dépendront de la capacité des acheteurs à le pousser au-dessus du sommet intrajournalier de 0,5805 $.

Le fait de ne pas dépasser ce niveau signifie que la pièce a formé un motif d’étoile filante, qui est un motif très baissier. Si ce modèle est validé, le jeton Storj retestera probablement le support important à 0,4384 $.