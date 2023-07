Prédictions de prix pour le jeton Chancer alors que la vente de jetons prend de l’ampleur

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Les crypto-monnaies ont enregistré de solides performances au premier semestre de cette année, alors même que l’industrie était confrontée à d’importants défis réglementaires dans l’industrie. Bitcoin a grimpé de plus de 90 % en surperformant des actifs clés comme les indices S&P 500 et Nasdaq 100. Dans le même temps, Chancer, un projet relativement nouveau, a levé plus de 457 000 $ au cours des dernières semaines.

Qu’est-ce que Chancer ?

Chancer est une nouvelle entreprise qui cherche à perturber les marchés des paris sportifs et des pronostics. Elle a été créée par Adam et Paul Kelbie, deux frères qui ont identifié une lacune dans l’une des industries à la croissance la plus rapide au monde.

Les paris sportifs connaissent une croissance robuste dans des pays clés comme les États-Unis, où le nombre d’États qui les autorisent est en augmentation. Il est également possible que les États restants le légalisent après avoir vu les avantages de la légalisation dans les autres États.

Chancer est une société de paris personnalisés peer-to-peer qui dispose d’une couche supplémentaire de diffusion en direct. La différence entre Chancer et d’autres entreprises du secteur est qu’il permettra aux utilisateurs de créer leurs propres marchés et d’en tirer des profits.

Un autre avantage est que Chancer s’est engagé à être décentralisé. Alors que le réseau sera centralisé dans un premier temps, les développeurs le transformeront en une plate-forme entièrement décentralisée alimentée par le jeton $CHANCER.

Il existe plusieurs événements sur lesquels les gens pourront créer et placer des paris. Par exemple, vous pouvez créer un marché sur un événement sportif, une élection, ou même une donnée économique comme les PMI et le taux de chômage. L’avantage est que n’importe qui peut créer un marché, établir des règles et inviter d’autres personnes à parier.

Feuille de route à venir

Les développeurs de Chancer ont déjà beaucoup travaillé sur l’écosystème. Par exemple, ils ont déjà lancé la prévente de jetons, effectué un audit Certik et commencé à construire la plateforme BETA. La première phase de la vente de jetons a été un grand succès puisqu’elle a permis de récolter près de 500 000 $ en moins d’un mois.

Les premiers acheteurs de jetons $CHANCER obtiennent le jeton à un tarif réduit. Par exemple, avec 1 000 $, les acheteurs peuvent obtenir 100 000 jetons $CHANCER. Dans la deuxième étape, qui devrait être lancée prochainement, ils obtiendront 90 909 jetons $CHANCER. Lorsque la prévente arrivera à sa cinquième phase, le même montant leur donnera accès à 71 428 jetons.

Les développeurs ont beaucoup de travail à faire au troisième trimestre. Ils prévoient de lancer le jeton sur Uniswap et plusieurs autres échanges. En outre, ils prévoient de le répertorier sur d’autres échanges centralisés, de lancer la plate-forme BETA et de lancer le programme de nœud de validation.

Chancer, est-ce un bon investissement ?

Copy link to section

Chancer prend de l’ampleur, ce qui est une bonne chose pour toute prévente. Alors que le début de la vente ne date que de quelques semaines, elle a attiré des milliers d’acheteurs. Cela signifie que le jeton se redressera probablement lorsqu’il sera coté sur des bourses clés au cours des prochains mois.

De plus, Chancer a une réelle utilité puisqu’il bouleverse une énorme industrie qui a beaucoup de potentiel. Par conséquent, vous pouvez participer à la vente de jetons Chancer ici. Vous pouvez également lire son livre blanc ici. Le livre blanc vous donnera plus d’informations sur la plateforme et sa feuille de route.

Cependant, il y a une mise en garde importante. Premièrement, cet article ne constitue pas un conseil financier. De plus, investir dans des préventes de jetons peut être une opportunité à haut risque puisque, contrairement aux introductions en bourse, les préventes de jetons ne divulguent pas suffisamment d’e divulgations’informations. Par conséquent, vous ne devez allouer qu’une petite somme d’argent à la prévente.