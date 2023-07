Bitcoin se découple-t-il du reste du marché de la cryptographie ?

Au cours des dernières années, il a été juste de déclarer que la majorité des crypto-monnaies se négocient comme des paris à effet de levier sur Bitcoin. La plus grande crypto-monnaie du monde prend de la valeur, les altcoins augmentent un peu plus. Le bitcoin chute, les altcoins chutent un peu plus. En ce qui concerne les généralisations, c’est raisonnablement juste.

Cependant, dans ce schéma global, il y a eu des périodes où cette relation s’est écartée de la norme. L’un de ces moments est maintenant, lorsque certains des chiffres sous-jacents semblent impliquer que Bitcoin pourrait se découpler du reste du marché.

Premièrement, la façon la plus évidente d’étudier cela est de tracer la corrélation entre Bitcoin et la deuxième plus grande crypto-monnaie, Ethereum. Le graphique ci-dessous montre que la corrélation normalement très élevée a chuté à sa deuxième marque la plus faible au cours des dix-huit derniers mois – derrière seulement septembre 2022, lorsque la fusion Ethereum a été exécutée.

Non seulement la fusion Ethereum en septembre dernier était un événement spécifique à Ethereum, mais la corrélation est presque immédiatement revenue à des niveaux normaux. Si nous rejetons cet événement, vous devrez remonter jusqu’en 2021 pour voir la corrélation entre Bitcoin et Ethereum aussi faible qu’elle l’est actuellement. Certes, il n’est pas encore tout à fait “faible”, à 0,7 – bien au contraire – mais il est néanmoins notable dans le contexte de la relation historique, où la moyenne est proche de la perfection de 0,9 depuis le début de 2022.

Le graphique montre que la corrélation commence à baisser vers avril. Le graphique suivant le montre d’une manière différente – représentant graphiquement le retour depuis le début de 2022 de Bitcoin et Ethereum. Les deux actifs évoluent plus ou moins en parallèle, mais vous pouvez voir une légère divergence émerger vers avril de cette année.

Soit dit en passant, la raison pour laquelle je prends l’espace d’échantillonnage à partir du début de 2022 n’est pas strictement pour un joli chiffre rond. C’est à ce moment que le marché boursier a atteint son apogée et représente une transition vers un nouveau paradigme pour les marchés financiers. Alors que les taux d’intérêt n’ont commencé à être relevés qu’en mars 2022, l’inflation s’est accélérée, le sentiment s’est effondré et l’inquiétude était proche – exacerbée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février et le déclenchement d’une crise énergétique. En d’autres termes, la fête pandémique, c’est-à-dire la saison à taux zéro uniquement, était terminée. Il représente une rupture structurelle dans le climat macroéconomique et les marchés financiers en général.

Bitcoin a baissé, aux côtés d’autres actifs à risque, alors que les taux continuaient d’augmenter. Mais, maintenant, nous demandons – sommes-nous à un autre point d’inflexion pour Bitcoin ? Pourquoi la relation de Bitcoin avec Ethereum s’affaiblit-elle ?

Bitcoin se taille-t-il sa propre niche ?

Cet affaiblissement de la relation est vraiment plus lié à Bitcoin qu’à Ethereum. Dans le graphique suivant, nous voyons le graphique de dominance Bitcoin très référencé, qui trace la capitalisation boursière de Bitcoin par rapport à la capitalisation boursière de l’ensemble du secteur de la crypto-monnaie.

Le graphique montre qu’il a fortement augmenté depuis le début de 2023, passant de 41% à 51%. Cela signifie que 51% de la capitalisation boursière totale de la cryptographie est constituée de Bitcoin – la note la plus élevée en deux ans.

Ce qui est intéressant, c’est que, traditionnellement (si nous pouvons utiliser cette expression dans un secteur qui a à peine une décennie), la domination de Bitcoin tombe pendant les périodes d’augmentation des prix de la cryptographie. Généralement, Bitcoin saute plus haut, avant que l’argent ne coule dans les altcoins avec la baisse du ratio de dominance. Cette fois-ci, ce n’est pas le cas.

Encore une fois, pourquoi ? La réponse réside peut-être dans la réglementation et dans le fait que le marché considère de plus en plus le Bitcoin comme un atout se taillant sa propre niche. Pour de nombreux cryptoheads (moi y compris), cela a longtemps été un sujet de discussion. En ce qui concerne les fondamentaux, Bitcoin et Ethereum n’ont pas grand-chose en commun, à l’exception du fait qu’ils fonctionnent tous les deux sur ce qu’on appelle une blockchain (et ces deux blockchains, depuis la fusion de septembre 2022, sont des bêtes entièrement différentes).

Mais mon avis est redondant. Cependant, la lettre de la loi n’est pas ; surtout, il semble que les régulateurs américains commencent à partager le même point de vue. Comme l’a déploré le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, après que son échange ait été frappé d’un procès le mois dernier :

Nous avons en quelque sorte obtenu cette information de la SEC selon laquelle, en fait, tout autre que Bitcoin est une sécurité. Et on s’est en quelque sorte dit eh bien, ce n’est pas notre compréhension de la loi Brian Armstrong, PDG de Coinbase

Coinbase peut se plaindre autant qu’il veut (et ils auront leur journée devant les tribunaux), mais la réalité pour le marché est que cela se produit, que ce soit juste ou non, et cela peut désormais avoir un impact sur la façon dont l’action des prix évolue dans la cryptographie. La SEC a même officiellement décrit plusieurs crypto-monnaies qu’elle considérait officiellement comme des valeurs mobilières, notamment Solana, BNB et les jetons natifs pour Cardano et Polygon. En traçant la corrélation entre Bitcoin et quelques-uns de ces actifs à titre d’exemple, la rupture est claire en juin, car le marché se vend en réponse à la confirmation des titres.

Bien sûr, il s’agit d’une vente plus forte et d’une plus grande baisse de corrélation que ce que nous avons vu ci-dessus avec Ether. La deuxième plus grande crypto au monde semble opérer dans une zone grise, expliquant peut-être à la fois pourquoi la vente n’a pas été aussi importante que, disons, ADA et SOL, mais aussi pourquoi elle ne parvient pas à suivre le rythme de Bitcoin.

Les applications Spot ETF peignent une image plus claire pour Bitcoin

Ensuite, il y a le cas des demandes d’ETF au comptant, provenant d’une poignée des plus grands gestionnaires d’actifs au monde. Ce sont des ETF Bitcoin – pas des ETF Ethereum ou crypto. Alors que l’approbation serait une aubaine pour le secteur de la cryptographie dans son ensemble, car elle pourrait ouvrir des portes à des véhicules similaires pour d’autres actifs sur la route, les nombreux obstacles que Bitcoin a dû éviter pour même rester dans la discussion ETF sont nombreux. Il n’y a toujours aucune garantie que ces ETF soient approuvés – certainement, d’autres actifs semblent très loin. Ainsi, la répression simultanée axée sur la sécurité de la SEC et la multitude d’applications Bitcoin ETF creusent un fossé entre Bitcoin et d’autres cryptos.

La question à un million de dollars est de savoir si tout cela redevient normal une fois la fureur retombée. Il ne fait aucun doute que la relation est toujours solide ici et Bitcoin continue de dominer le marché. Mais il pourrait également y avoir des raisons de croire qu’il y a eu une rupture structurelle et que la relation de main-d’œuvre précédente ne sera plus aussi étroite à l’avenir.

Crypto a eu une mauvaise passe récemment. Les scandales de 2022 étaient nombreux – Terra, Celsius, FTX, pour n’en nommer que quelques-uns – et la fuite des capitaux a été étonnante, car (pour une raison quelconque) les investisseurs ont choisi les bons du Trésor payant 5 % sont préférables aux sociétés de cryptographie centralisées payant -100 % (avec un espoir de -90% après de nombreuses années de procédures judiciaires collectives).

Alors que Bitcoin a également été énormément touché par la douleur de 2022, son avantage de premier arrivé et son manque de risque de contrepartie pourraient l’aider à éviter d’être goudronné par le même pinceau entaché aux yeux des investisseurs trad-fi. Les altcoins ne sont certainement pas à la mode en ce moment, et la réputation du secteur de la cryptographie non Bitcoin a été énormément ternie aux yeux du capital institutionnel.

Le grand découplage de Bitcoin, qui consisterait à ce que Bitcoin rompe sa corrélation avec les actifs à risque et revendique à la place le statut de réserve de valeur non corrélée, semble encore loin. Mais un type de découplage moindre, où il se sépare des autres cryptos, n’est peut-être pas aussi éloigné qu’on le pensait auparavant.

Encore une fois, les chiffres pourraient immédiatement revenir à la normale. Peut-être n’est-ce qu’un indice de ce qui pourrait arriver à un moment donné sur la route. Mais dans tous les cas, c’est l’une des tendances les plus cruciales et les plus intrigantes à surveiller dans l’espace crypto, même si cet épisode s’avère être de la fumée et des miroirs.