L’analyse technique des prix de Solana indique un bond de 20%

Le prix de Solana était l’une des principales crypto-monnaies les plus performantes cette semaine. Le jeton SOL a poursuivi son rallye samedi et a atteint un sommet de 22,45 $, le plus haut niveau depuis le 7 mai. Il a grimpé de plus de 68% depuis son point le plus bas en juin de cette année, ce qui lui donne une capitalisation boursière de plus de 8,9 milliards de dollars.

Solana DeFi TVL se remet lentement

L’activité dans l’écosystème de Solana revient lentement après avoir fortement chuté en novembre de l’année dernière. Ce déclin s’est produit après l’effondrement de FTX et d’Alameda Research. À l’époque, il a été révélé que les deux sociétés étaient de gros investisseurs dans Solana et ses plus grandes dApps comme Serum.

Récemment, il y a des signes que l’écosystème de Solana fait un retour. La valeur totale verrouillée (TVL) dans son écosystème DeFi s’élève à plus d’un milliard de dollars, soit moins que son record absolu de plus de 12 milliards de dollars.

Le DeFi TVL de Solana s’est lentement rétabli. Il a atteint un sommet de 60 millions de SOL, le plus haut niveau depuis octobre de l’année dernière. En janvier, seuls 26 millions de jetons SOL se trouvaient dans son écosystème. En conséquence, les redevances journalières perçues par Solana sont restées stables au cours des derniers mois.

Les plus grands protocoles DeFi de Solana sont SPL Governance, Streamflow, Marinade Finance, Lido et Solend.

Des données supplémentaires montrent que le volume de Solana a lentement augmenté récemment. Les données de CoinGecko montrent que le volume de Solana s’élevait à plus de 827 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Il avait un volume de 849 millions de dollars et 234 millions de dollars les jours précédents, respectivement.

Prévision de prix Solana

Le graphique journalier montre que le prix de Solana s’est soudainement réveillé. Au fur et à mesure qu’elle montait, la pièce a réussi à transformer l’important niveau de résistance à 16,12 $ en un niveau de support. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours sont sur le point de former un croisement haussier tandis que l’indice de force relative (RSI) a dépassé le niveau de surachat.

Par conséquent, Solana continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 26,40 $, le point le plus élevé le 18 avril. Ce prix est d’environ 20% supérieur au niveau actuel. Un mouvement en dessous du support à 20 $ invalidera la vue haussière.