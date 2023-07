Consensys dévoile Linea Mainnet, un autre rollup zkEVM

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Consensys, le créateur de produits comme MetaMask, Infura, Truffle et Diligence, a lancé son réseau principal Linea. Linea est une EVM sans connaissance qui permet aux développeurs de créer et de mettre à l’échelle des applications décentralisées (dApps) dans des secteurs tels que DeFi et NFT.

Le lancement du réseau principal Linea fait suite à sa phase de test réussie qui a vu plus de 5,5 millions de portefeuilles uniques commettre plus de 46 millions de transactions en trois mois. Cette performance en a fait l’un des acteurs à la croissance la plus rapide de l’industrie.

Les développeurs choisissent Linea pour plusieurs raisons. Il peut gérer les transactions beaucoup plus rapidement que la couche 1 d’Ethereum alors que ses coûts sont environ 15 fois inférieurs. Il y est parvenu en utilisant un prouveur basé sur un treillis compatible avec la récursivité. Dans une note, Joe Lubin, le fondateur et PDG de Consenys a déclaré :

«La convergence de divers réseaux de chaînes de blocs autour d’Ethereum en tant que couche de données et de sécurité accélère la mise en place de protocoles Web3 et décentralisés en tant que nouvelle base de confiance décentralisée pour les systèmes mondiaux. Avec la fusion vers la preuve de participation et la large traction de la feuille de route centrée sur le déploiement, les Ethereum L2 sont appelés à jouer un rôle crucial dans la réalisation de grandes avancées en matière d’évolutivité et de convivialité.

Dans le cadre de l’annonce, Consensys a déclaré que Linea est déjà compatible avec d’autres produits de son écosystème tels que MetaMask, Infura, Diligence et Hyperledger Besu. Il a également approfondi son intégration avec MetaMask Portfolio, une application Web décentralisée où les utilisateurs peuvent connecter leurs portefeuilles MetaMask pour accéder à un large éventail de fonctionnalités Web3.

En outre, Consenys a également lancé la Linea Ecosystem Investment Alliance pour récompenser les premiers testeurs de son écosystème. L’alliance est composée de plus de 30 sociétés de capital-risque.

Linea entre dans une industrie hautement compétitive. En plus des réseaux de couche 1 comme Solana et Avalanche, il sera en concurrence avec d’autres réseaux cumulatifs comme Arbitrum, Optimism, Metis et Polygon zkEVM.

