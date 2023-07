Ripple Labs remporte l’affaire SEC, le juge décide que XRP n’est pas une sécurité

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le 13 juillet, la juge Analisa Torres du district sud de New York du tribunal de district des États-Unis a statué en faveur de Ripple Labs dans l’affaire contre la Securities and Exchanges Commission (SEC) des États-Unis. L’affaire est en cours depuis 2020 lorsque la SEC a poursuivi Ripple Labs pour avoir émis ce que le régulateur a qualifié de sécurité non réglementée.

Le juge a statué que le jeton Ripple (XRP) n’est pas un titre.

Une grande victoire pour le jeton XRP et l’ensemble de l’industrie de la cryptographie

Le procès de la SEC a affirmé que XRP était une sécurité et nécessitait donc une réglementation supplémentaire, et il a cherché à obliger Ripple à cesser de vendre son jeton XRP.

Cependant, selon la décision de justice :

“La requête des défendeurs en jugement sommaire est ACCORDÉE quant aux ventes programmatiques, aux autres distributions et aux ventes de Larsen et Garlinghouse, et REFUSÉE quant aux ventes institutionnelles.”

La décision n’est pas seulement une victoire pour le jeton XRP, mais pour l’ensemble du marché de la crypto-monnaie qui a été assiégé par les régulateurs américains dans un passé récent. Aujourd’hui même, Celsius a été poursuivi par la SEC et condamné à une amende de 4,7 milliards de dollars. Binance et Coinbase font également face à des accusations de la part de la SEC pour avoir vendu ce que le régulateur qualifie de titres non enregistrés.

Prix de l’ondulation (XRP)

Outre XRP, qui a bondi de 30% après l’annonce de la victoire, l’ensemble du marché de la cryptographie est en feu avec Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) en hausse de 1,46% et 4,04% respectivement.

La capitalisation boursière mondiale de la cryptographie a également augmenté de 2,76 % pour atteindre 1,22 billion de dollars juste après la décision. Les effets de la décision devraient se faire sentir dans les prochains jours sur l’ensemble du marché de la cryptographie, car cela laisse espérer que les poursuites contre d’autres entités cryptographiques pour des accusations similaires pourront être gagnées.