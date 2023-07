Prévision du prix du litecoin alors que l’indice du dollar américain (DXY) glisse en dessous de 100 $

Le prix du litecoin a légèrement augmenté vendredi alors que l’ambiance sur le marché de la cryptographie s’est améliorée et que l’indice du dollar américain (DXY) est tombé en dessous de 100 $ pour la première fois depuis 2022. LTC se négociait à 100 $, soit quelques points au-dessus du plus bas de cette semaine de 91,75 $..

L’indice du dollar américain s’effondre

Litecoin et d’autres crypto-monnaies ont eu deux catalyseurs importants cette semaine. Premièrement, les États-Unis ont publié de faibles données sur l’inflation à la consommation. Comme nous l’écrivions dans cet article , l’inflation globale de la consommation est tombée à 3,0 % en juin, son niveau le plus bas depuis mars 2021.

Je crois que l’inflation continuera de baisser au cours des prochains mois et atteindra l’objectif de 2,0 % de la Fed plus tard cette année. L’implication de cette tendance est que la Fed dispose d’un peu de marge pour d’autres hausses. Je m’attends à ce qu’il augmente de 0,25 % ce mois-ci, suivi d’une pause prolongée.

Graphique de l’indice DXY par TradingView

Le marché financier le croit également, l’indice de peur et de cupidité se déplaçant vers la zone de cupidité extrême de 80. Dans le même temps, l’indice du dollar américain est tombé en dessous du niveau de soutien important de 100 $.

Le dollar s’est effondré alors que les investisseurs anticipent une divergence accrue entre la Fed et les autres banques centrales européennes. Un dollar plus faible et une Réserve fédérale moins belliciste sont généralement bons pour les crypto-monnaies comme Litecoin et Bitcoin Cash.

Les autres actualités importantes du Litecoin était la victoire de Ripple Labs contre la Securities and Exchange Commission (SEC). Dans sa décision, la juge a déclaré que XRP n’était pas une sécurité même si elle a statué que les dirigeants de Ripple Labs avaient violé la loi.

L’implication de ce résultat est que davantage d’investisseurs institutionnels pourraient adopter les crypto-monnaies. Si cela se produit, Litecoin pourrait être un bénéficiaire majeur.

Regarder vers l’avant. Litecoin se prépare pour le prochain événement de réduction de moitié qui réduira les récompenses de bloc. La plupart des crypto-monnaies ont tendance à se rallier avant un événement de moitié.

Prévision du cours du Litecoin

Graphique LTC par TradingView

En ce qui concerne le graphique journalier, nous constatons que le prix de la cryptographie LTC a légèrement augmenté au cours des derniers jours. Au cours de cette période, la pièce a retesté le niveau de résistance important à 103,34 $, le plus haut niveau le 18 avril et le 13 février.

Litecoin reste au-dessus des moyennes mobiles exponentielles sur 50 jours et 25 jours. Il semble également être en train de retester le sommet de 115,85 $ de ce mois-ci. L’indice de force relative (RSI) s’est déplacé légèrement au-dessus du point neutre à 50. Par conséquent, les perspectives pour la pièce LTC sont haussières, le prochain niveau à surveiller étant à 115,8 $.