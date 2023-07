Prévision du prix Stellar Lumens (XLM) après la victoire XRP de Ripple

Stellar Lumens a atteint son plus haut niveau depuis avril 2022 après la victoire spectaculaire de Ripple Labs devant un tribunal américain. XLM, son jeton, a atteint un sommet de 0,20 $, ce qui était bien supérieur au plus bas de 0,075 $ depuis le début de l’année. Précisément, à son apogée, la pièce a augmenté de plus de 180% par rapport au niveau le plus bas de cette année.

Ripple Labs gagne devant un tribunal américain

Stellar est une crypto-monnaie populaire qui ressemble beaucoup à Ripple. La pièce a été formée par un co-fondateur de Ripple pour faciliter les paiements dans le monde entier. Aujourd’hui, Stellar est surtout connu pour être le fournisseur de technologie de Circle, le créateur d’USD Coin, le deuxième plus grand stablecoin au monde.

Par conséquent, les investisseurs de Stellar lumens suivaient de près l’affaire SEC vs Ripple. D’une part, une victoire de la SEC aurait signifié une mauvaise nouvelle pour Stellar et son écosystème. En tant que grand acteur de l’industrie de la cryptographie, il y a de fortes chances que la SEC ait lancé une action en justice distincte contre la société et ses créateurs.

L’impact de la perte de la SEC est que davantage d’entreprises du secteur des services financiers seront désormais ouvertes à l’utilisation de la technologie de Stellar pour faciliter les paiements. La société la plus populaire qui utilise Stellar aujourd’hui est MoneyGram, le fournisseur mondial de paiements. Les autres sociétés sont Circle, Coinme, Abra, Anchorage et Binance, entre autres.

Stellar cherche également à construire un écosystème entièrement décentralisé avec son projet Soroban. Soroban est une plate-forme de contrats intelligents basée sur Rust conçue pour évoluer. Les développeurs peuvent utiliser le réseau pour créer des dApps avec des applications du monde réel. Pourtant, le défi est que l’écosystème n’a pas encore gagné du terrain parmi les développeurs.

Un autre catalyseur pour Stellar Lumens est les récentes données sur l’inflation de la consommation aux États-Unis. Les données ont montré que l’inflation globale de la consommation était tombée à 3,0 % en juin. Il est probable que les prix continueront de baisser dans les mois à venir.

Prévision de prix Stellar Lumens

Le graphique journalier montre que le prix du XLM a fait une forte cassure haussière après la victoire de la SEC contre Ripple. En bondissant, le jeton a dépassé le point de résistance important à 0,115 $, le plus haut niveau en avril de cette année.

Stellar a dépassé toutes les moyennes mobiles. Il semble également qu’il ait commencé à former un drapeau haussier ou un motif de fanion. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement l’un des signes les plus populaires de gains supplémentaires.

Par conséquent, même si une inversion de la moyenne est susceptible de se produire, il est probable que le prix du XLM continue d’augmenter dans les prochains jours. Si cela se produit, il retestera le plus haut de cette semaine de 0,1961 $, soit environ 27 % au-dessus du niveau actuel.