Shiba Inu a connu une année difficile alors que les investisseurs se concentrent sur d’autres pièces de monnaie plus récentes. SHIB se négociait à 0,0000080 $ lundi, niveau qu’il affichait ces derniers jours. Au total, ce prix est bien inférieur au sommet de 0,000015 $ de cette année.

Shiba Inu est à la traine

Les pièces de mème traditionnelles comme Shiba Inu et Dogecoin ont toutes sous-performé Pepe cette année. Pepe a vu son prix bondir de plus de 300 % au cours des trois derniers mois tandis que Shiba Inu a chuté de plus de 25 % au cours de la même période.

Pepe s’est rallié après que les investisseurs ont commencé à se concentrer sur les nouvelles pièces de mème alors que les pièces traditionnelles perdaient de la vitesse. En effet, Dogecoin, Dogelon Mars et Floki Inu ont tous été sous pression cette année. Par ailleurs, Pepe a bénéficié de la peur de passer à côté du prochain grand investissement (FOMO) alors que les reportages sur les nouveaux millionnaires se répandaient.

Pepe est passé de rien en quelques mois à l’une des plus grandes crypto-monnaies au monde. Sa capitalisation boursière a bondi à plus de 605 millions $ tandis que le volume quotidien du jeton a augmenté. Pepe est généralement l’un des jetons les plus tendances des médias sociaux et de CoinMarketCap.

Shiba Inu a eu du mal alors même que les développeurs travaillent sur la plus grande mise à niveau de l’histoire du réseau. Les développeurs travaillent sur Shibarium, un réseau de couche 2 qui rendra l’écosystème beaucoup plus rapide et moins cher. Shibarium sera lancé en août.

Shiba Memu pourrait être la prochaine grande chose

Alors que l’élan de Shiba Inu et Dogecoin perds de son ampleur, il y a des signes indiquant que Shiba Memu pourrait être la prochaine grande chose. Shiba Memu, une nouvelle pièce de mème, a déjà levé plus de 900 000 $ en moins de trois semaines.

Les développeurs exécutent actuellement la première phase de la vente de jetons. Son approche unique de sa vente de jetons voit le prix de chaque jeton augmenter en quelques heures. Au moment de la rédaction, chaque SHMU se négociait à 0,013285 USDT tandis que le prix suivant sera de 0,014050 USDT. Au total, les développeurs ont levé 901 261 $. Vous pouvez acheter des jetons ici.

Shiba Memu a la capacité de perturber l’évolution de Shiba Inu et Dogecoin en raison de son approche. Les créateurs combinent deux thèmes populaires : les pièces de mème et l’intelligence artificielle. Leur objectif est de créer une centrale de marketing autosuffisante imparable.

En utilisant l’IA, les développeurs espèrent disposer d’une plateforme capable de générer quotidiennement plus de contenu qu’un tabloïd. Ce contenu sera publié sur différents supports.

Pouvez-vous acheter des jetons Shiba Memu en toute sécurité ?

Shiba Memu gagne du terrain parmi les développeurs et les investisseurs en crypto-monnaies, comme en témoigne le volume enregistré au cours de la prévente. Par conséquent, il est possible que le jeton prenne de l’ampleur alors que les traders cherchent à obtenir la prochaine grande chose dans l’industrie de la crypto-monnaie. Depuis l’ère de Shiba Inu, de nombreux investisseurs espéraient attraper la prochaine grande chose.

Une autre raison pour laquelle Shiba Memu augmentera probablement son prix est qu’il y a des signes indiquant que l’inflation américaine a baissé alors que le marché du travail s’est assoupli. En conséquence, il est possible que la Fed suspende bientôt ses hausses de taux d’intérêt.

De plus, l’industrie de la crypto-monnaie a reçu un sursis après la victoire partielle de Ripple Labs devant un tribunal américain. Le juge a statué que le XRP n’était pas un titre.

Cependant, il est toujours risqué d’investir dans des jetons au cours de leur prévente car le rapport risque/récompense est généralement élevé. Les situations extrêmes sont que le prix du jeton pourrait tomber à zéro ou s’envoler.