La Chine est devenue l’un des premiers pays à réglementer la technologie qui pilote des services bien connus comme ChatGPT, après avoir publié de nouvelles réglementations sur l’intelligence artificielle générative (IA). Cela faisait suite à l’annonce d’Elon Musk mercredi concernant le lancement de xAI, une nouvelle société d’intelligence artificielle qui se concentrera sur la compréhension de la « vraie nature de l’univers ».

Le principal organisme de surveillance d’Internet en Chine, l’Administration du cyberespace de Chine, a dévoilé jeudi un ensemble de règles mises à jour pour réguler le marché en pleine explosion qui a retenu l’attention du monde entier. La réglementation entrera en vigueur le 15 août, juste à temps pour réglementer les nombreux projets à venir alimentés par l’IA, comme l’écosystème ActualizeAI d’AltSignals.

« Mesures provisoires » chinoises sur l’IA

La version publiée, qualifiée de « mesures provisoires », semble avoir assoupli plusieurs dispositions annoncées précédemment concernant un avant-projet publié en avril. Cela suggère que Pékin voit une opportunité dans l’industrie en développement alors que le pays cherche à relancer la croissance économique pour créer des emplois.

Pas plus tard que la semaine dernière, le géant de la fintech Ant Group a été condamné à une amende d’un peu moins d’un milliard de dollars par les régulateurs chinois. Cependant, il semble que ce pourrait être le dernier géant chinois à affronter de plein fouet les régulateurs sur l’IA. Un grand nombre de géants chinois de la technologie, dont Alibaba Group Holding Ltd (NYSE : BABA), Baidu Inc (NASDAQ : BIDU) et JD.COM (NASDAQ : JD) travaillent actuellement à la sortie de leurs propres chatbots basés sur l’IA.

Dans un premier temps, la réglementation ne s’appliquera qu’aux services offerts au grand public en Chine. Des exemptions s’appliquent aux technologies créées dans des instituts de recherche ou destinées à des utilisateurs à l’étranger. La nouvelle loi a supprimé les amendes pouvant atteindre 100 000 yuans (14 027 $) en cas de violation.

Cependant, les fournisseurs de services d’IA générative seront tenus de procéder à des examens de sécurité et d’enregistrer leurs algorithmes auprès du gouvernement si leurs services sont capables d’influencer l’opinion publique ou de « mobiliser » le public.

La société xAI d’Elon Musk

Dans le même temps, Elon Musk, le fondateur et PDG de Tesla, SpaceX et Twitter, a annoncé le lancement de xAI dans le but de « comprendre la vraie nature de l’univers ». Vendredi, Musk et son équipe ont fourni plus de détails dans une discussion en direct sur Twitter Spaces.

Les membres de l’équipe de xAI ont travaillé sur des projets comme AlphaCode de DeepMind et les chatbots GPT-3.5 et GPT-4 d’OpenAI. Ce sont d’anciens employés de DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter et Tesla Inc (NASDAQ : TSLA).

xAI de Musk sera en concurrence avec les principaux chatbots se basant sur l’IA comme ChatGPT, Bard et Claude, des entreprises comme OpenAI, Google et Anthropic.

La nouvelle de la société d’intelligence artificielle de Musk a éclaté pour la première fois en avril, tout comme les rumeurs selon lesquelles Musk aurait acheté des milliers de processeurs GPU à Nvidia pour alimenter un modèle de langage potentiel de grande taille. Au cours d’une interview enregistrée sur Fox News Channel le même mois, Musk fait part de ses idées concernant un nouvel outil basé sur l’IA appelé « TruthGPT » et a ajouté qu’il craignait que les sociétés d’IA existantes ne favorisent les systèmes « politiquement corrects » par rapport aux autres.

Écosystème ActualizeAI d’AltSignals

