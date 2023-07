Devriez-vous acheter des actions Coinbase après avoir rallié 100 % depuis les accusations de la SEC ?

Le 6 juin 2023, Coinbase, Inc. (NASDAQ : COIN) a été chargée par la Security and Exchange Commission (SEC) d’exploiter sa plate-forme de négociation d’actifs cryptographiques en tant que bourse nationale de valeurs mobilières, courtier et agence de compensation non enregistrée. De plus, les accusations ont été étendues à Coinbase pour avoir omis d’enregistrer l’offre et la vente de son programme de jalonnement d’actifs cryptographiques en tant que service.

En bref – pas de bonnes nouvelles qu’une entreprise veut entendre et de mauvaises nouvelles pour ses investisseurs.

En effet, le cours de l’action a baissé, ouvrant à plus de 10 $/action le lendemain de l’annonce de juin. Mais, pour une raison quelconque, la plupart des investisseurs ont vu cette baisse comme une opportunité d’achat. En tant que tel, le cours de l’action Coinbase a augmenté de plus de 100 % depuis que la SEC a accusé la société d’avoir mené une opération illégale.

S’agit-il simplement d’une courte compression ou de nouveaux fonds versés dans l’action, dans l’espoir qu’un accord avec la SEC sera conclu ?

Est-il temps d’acheter des actions Coinbase ?

Copy link to section

Le cours de l’action de Coinbase se négocie au-dessus de 100 $/action pour la première fois depuis l’été 2022. Le rallye s’est prolongé après qu’un juge fédéral a statué que Ripple, une crypto-monnaie majeure, est un titre lorsqu’il est vendu à des investisseurs institutionnels.

Cela signifie que, indirectement, des échanges tels que Coinbase devraient en bénéficier ; il n’était donc pas surprenant que le prix ait augmenté.

Depuis le début de l’année, le cours de l’action Coinbase est en hausse de +218 %. Mais avant de trop s’enthousiasmer pour les performances de cette année, il faut considérer qu’en novembre 2021, il y a donc moins de deux ans, l’action se négociait au-dessus de 330 $.

Par conséquent, le récent rallye peut n’être qu’une courte compression donnant la possibilité aux actionnaires plus âgés de sortir.

L’analyse technique favorise cependant plus d’avantages. Un niveau de résistance majeur n’est observé qu’à 200 $, donc plus de hausse est possible.

En outre, on peut apercevoir un motif inversé de la tête et des épaules qui s’est formé au cours des douze derniers mois. Un tel schéma apparaît à la fin des tendances baissières, et si le cours de l’action finit par se négocier au-dessus de 120 $, il ne faut pas être surpris s’il s’essaye au niveau de 200 $ le plus tôt possible.