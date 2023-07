La prévente de Shiba Memu prend de l’ampleur dans un contexte de sentiment positif du marché avec Doge Killer (LEASH) en tête

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

La prévente du nouveau Shiba Memu, une nouvelle pièce de mème alimentée par l’intelligence artificielle (IA), prend de l’ampleur de jour en jour au milieu d’un sentiment positif sur le marché des pièces de mème dirigé par Doge Killer (LEASH) qui a bondi de 36 % la semaine dernière.

Le marché des pièces de monnaie a explosé, sa capitalisation boursière passant de 0 $ au début de l’année 2020 à plus de 20 milliards $ au début de l’année 2022. La principale raison de l’explosion exponentielle du marché des pièces de monnaie est le nombre croissant de projets de pièces de monnaie qui ont attiré beaucoup d’attention.

Qu’est-ce que Doge Killer ?

Doge Killer (LEASH) est l’une des nombreuses pièces de mème sur le thème des chiens. Le jeton a été lancé pour concurrencer Dogecoin (DOGE) qui a pris d’assaut le marché des crypto-monnaies en 2021.

Le LEASH fait partie de l’écosystème Shiba Inu (SHIB) avec une autre crypto-monnaie appelée Bone ShibaSwap (BONE). Doge Killer a actualisé le surnom de Shiba Inu « Dogecoin Killer » et il a maintenu ce slogan jusqu’à ce jour à travers sa communauté grandissante et une flambée massive des prix qui a vu son prix grimper au-dessus de 417 $, bien au-dessus de toutes les pièces de meme.

Prévision de prix pour Doge Killer (LEASH)

Bien que le prix de Doge Killer soit en baisse de 9,6 % aujourd’hui, la pièce de mème a connu une très forte tendance haussière au cours des sept derniers jours, ce qui a vu son prix dépasser la barre des 410 $.

Une majorité d’indicateurs techniques, y compris les moyennes mobiles exponentielles (MME), indiquent une tendance haussière pour LEASH, au moins pour les prochains jours.

Cependant, LEASH doit rester au-dessus du niveau de 388,85 $ pour avoir une chance d’atteindre son premier niveau de résistance majeur de 454,57 $. S’il dépasse 454,57 $ et maintient sa course haussière, il pourrait tester le prochain niveau de résistance majeur à 524,66 $ et même tenter sa chance à 618,57 $.

Cependant, si le prix du Doge Killer tombe en dessous de 388,85 $, il pourrait plonger vers le deuxième niveau de support majeur situé à 295,19 $.

Selon l’analyse du marché, l’indice de force relative (RSI) sur 14 jours de LEASH est actuellement à 68,33, indiquant des conditions naturelles sur le marché sans être survendu ou suracheté. De même, l’indice de force relative (RSI) du graphique hebdomadaire est à 44,77, indiquant également les conditions naturelles du marché.

Qu’est-ce que Shiba Memu ?

Shiba Memu (SHMU) est une pièce de mème qui vise à capitaliser à la fois sur le battage médiatique du marché autour de l’intelligence artificielle (IA) et sur l’engouement actuel pour les pièces de mème.

Shiba Memu utilise un logiciel basé sur l’IA pour créer ses propres relations publiques, se promouvoir sur les forums pertinents et apprendre des techniques de marketing efficaces. La pièce Shiba Memu se développera au fil du temps, devenant progressivement plus intelligente et puissante à mesure qu’elle fait son chemin pour dominer le marché des crypto-monnaies.

En combinant les deux technologies (blockchain et IA), Shiba Memu se positionne à un niveau supérieur par rapport aux autres pièces de mème sur le thème de Shiba. De plus, son autonomie et sa transparence totale offrent aux investisseurs un potentiel particulier en utilisant l’IA pour améliorer ses capacités de marketing.

La prévente de Shiba Memu

Shiba Memu est actuellement en phase de développement en attendant son lancement sur le réseau principal au premier trimestre de 2024. L’équipe à l’origine du projet a déjà lancé le jeton Shiba Memu sur les blockchains Ethereum et Binance Smart Chain (BSC).

L’équipe procède actuellement à une prévente pour le jeton natif, SHMU, qui s’est vue attribuer 85 % de l’offre totale de jetons SHMU.

En outre, en complétant la prévente du jeton Shiba Memu, l’équipe vise également à faire inscrire le jeton sur un échange décentralisé et à lancer un programme de jalonnement pour encourager la participation et l’engagement de la communauté d’ici la fin du troisième trimestre de 2023.

La valeur de SHMU devrait doubler de prix tout au long de la prévente. Elle a commencé à 0,011125 $ et devrait se terminer à 0,0244 $. Au moment de mettre sous presse, un SHMU se vendait 0,012475 $, avec un changement de prix qui devrait avoir lieu dans les 10 prochaines heures.