Morgan Stanley (NYSE : MS) a ouvert une hausse de 5,0 % mardi après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévu pour son deuxième trimestre fiscal.

Les investisseurs sont particulièrement satisfaits car la hausse des revenus d’intérêts a alimenté une croissance annualisée de 16 % des revenus de la gestion de patrimoine de la banque qui a largement dépassé les estimations de Street.

Morgan Stanley a pris de nouveaux actifs nets de clients d’une valeur de 90 milliards de dollars au deuxième trimestre. Dans une note récente aux clients, Richard Bove – un analyste d’Odeon Capital a déclaré :

Le mois dernier, le géant des services financiers a augmenté son dividende trimestriel de 9,7 % après avoir traversé le test de résistance annuel de la Fed. Les actions de Morgan Stanley sont toujours en baisse de près de 10 % par rapport à leur plus haut depuis le début de l’année.

Morgan Stanley a attribué le coup au profit à la conclusion de transactions qui a ralenti au cours de son dernier trimestre.

Une baisse de 24 % des revenus de conseil a été compensée par la solidité de la souscription d’actions et de titres à revenu fixe au deuxième trimestre, selon le communiqué de presse sur les résultats. Pourtant, Bove d’Odeon Capital a écrit:

Les directions sont de plus en plus convaincues qu’une forte récession n’est peut-être pas devant nous. Cela suggère un marché des fusions et acquisitions solide pendant un certain temps. De plus, les nouvelles offres d’actions prolifèrent.