Le jeton Augur (REP) décolle alors que la prévente de Chancer atteint la barre des 845 000 $

Augur (REP), le jeton natif de la plateforme décentralisée de marché prédictif, a surpris une majorité de traders de crypto-monnaie avec sa course haussière monstre. Le prix du jeton a explosé pour atteindre un sommet de 1,92 $ en démarrant à 1,12 $, bien qu’il ait perdu une partie des gains au moment de la rédaction.

Eh bien, bien qu’il n’y ait pas de nouvelles majeures concernant Augur, la capitalisation boursière générale des crypto-monnaies a bondi à 1,12 billion $, car la majorité des crypto-monnaies affichent une dynamique haussière, bien que la majorité des jetons des marchés prédictifs crypto soient restés relativement impassibles. Cependant, il existe un marché prédictif décentralisé à venir du nom de Chancer qui vise à perturber l’ensemble de l’industrie.

Qu’est-ce qu’Augur et pourquoi son jeton natif augmente-t-il ?

Copy link to section

Augur est un protocole de marché de prédiction en pleine croissance avec 1,03 million $ de TVL pour le moment. Même si le protocole est assez ancien, sa deuxième version est sortie en 2020. Il est basé sur une application sophistiquée de carnet de commandes et les utilisateurs doivent utiliser DAI comme devise de base pour négocier sur Augur.

Le jeton de réputation, ou REP, est le nom du jeton de la plateforme. Les utilisateurs misent leur « réputation » sur le résultat en plaçant des paris ou en créant de nouveaux marchés où d’autres utilisateurs peuvent placer des paris.

Qu’est-ce que Chancer ?

Copy link to section

Chancer est une plate-forme de pari personnalisée peer-to-peer (P2P) basée sur le Web3 qui est en cours de développement et permettra aux utilisateurs de parier sur n’importe quel événement tout en regardant les événements en direct via WebRTC de Google.

Chancer vise à aller au-delà de ce que font Augur et Polymarkets en introduisant des fonctionnalités de streaming en direct et de paris P2P qui feront des utilisateurs les créateurs des cotes des paris. De plus, Chancer offre également aux utilisateurs la possibilité de parier sur une variété d’événements en plus des paris sportifs et de casino habituels, ce qui est une fonctionnalité intéressante.

Il procède actuellement à la prévente de son jeton natif, CHANCER, qui sera le principal outil d’e trading’investissement sur la plateforme. Au moment de mettre sous presse, l’équipe avait levé plus de 845 000 $ en moins de trois semaines. L’équipe vise à lever 1 million $ lors de la première étape de la prévente.

Fait intéressant, la valeur de CHANCER augmente au fur et à mesure que la prévente progresse et elle devrait passer du prix actuel de 0,01 $ à 0,011 $ à la prochaine étape. Vous pouvez acheter des jetons CHANCER ici.

Chancer a récemment ajouté Ether (ETH) et Tether (USDT) en tant qu’options d’achat supplémentaires pour permettre à davantage de joueurs de rejoindre la prévente.

Prévision de prix pour Augur (REP)

Copy link to section

Avant la flambée de prix actuelle qui a commencé le mercredi 19 juillet, Augur (REP) était en forte baisse. Il est en fait loin d’effacer complètement les pertes de la baisse précédente. Il est toujours en baisse de 22 % par rapport à il y a sept jours et de 63 % par rapport à il y a un mois.

Graphique mensuel du cours d’Augur (REP). Source : coinmarketcap

Néanmoins, la communauté est optimiste avec plus de 85 % des utilisateurs qui apprécient Augur (REP) aujourd’hui selon Coingecko.

Analyse des prix de REP

La flambée actuelle des prix enregistrée par Augur (REP) a envoyé REP au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (MME) et se retrouve sur la bonne voie vers le premier niveau de résistance à 2,3344 $.

L’indice de l’indicateur de force relative (RSI) indique également le début d’une tendance haussière, voyant que la ligne de signal a franchi le niveau de survente de 35. La MACD a également formé un histogramme vert et un croisement a eu lieu indiquant une tendance haussière.