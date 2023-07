AltSignals : comment le jeton d’IA compte-t-il alimenter une communauté de traders ?

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

Devenir un trader prospère sur les marchés du Forex, des actions ou des crypto-monnaies nécessite des années de dévouement par l’apprentissage et la pratique. Mais qu’en est-il d’une plate-forme qui raccourcit le parcours pour devenir un trader prospère et permet de gagner de l’argent en apprenant ? AltSignals ($ASI) a construit une communauté de traders grâce à ses signaux de trading de qualité depuis 2017. En raison de son succès, AltSignals introduit une plateforme de trading d’IA qui fonctionnera en se basant sur une crypto-monnaie. La société a ouvert une prévente et a levé 1,2 million $ dans un contexte de forte demande pour le jeton.

À propos des AltSignals et de l’IA

AltSignals est dans le secteur du trading depuis une demi-décennie. Le service de signaux de trading basé au Royaume-Uni compte plus de 52 000 membres sur Telegram et 1 400 membres VIP. La plateforme a généré plus de 3 782 signaux, avec un taux de précision moyen de 64 %. En tant que tel, AltSignals a été un service de signaux de trading florissant.

AltSignals utilise le logiciel éprouvé AltAlgo™ pour générer ses signaux. Cependant, en raison de l’utilisation croissante de l’IA, la société souhaite faire passer son jeu au niveau supérieur. L’équipe pense qu’elle peut exploiter la puissance de l’apprentissage automatique, du traitement du langage naturel, de la modélisation prédictive et de l’analyse sentimentale pour améliorer la qualité des signaux qu’elle génère. L’utilisation de l’IA permettra également à l’équipe de couvrir davantage d’instruments de trading et d’augmenter les résultats des investisseurs.

Pourquoi devriez-vous investir dans AltSignals ?

AltSignals est sur le marché depuis environ cinq ans, générant et fournissant des signaux de trading de qualité. C’est une plateforme éprouvée et fiable. Lorsqu’un investisseur investit dans la plateforme, il sait qu’il a affaire à une plateforme qui connaît déjà du succès.

La plate-forme basée sur l’IA d’AltSignals offre également des avantages supplémentaires aux investisseurs. Les investisseurs accèdent et deviennent membres de la plate-forme d’IA d’AltSignals, surnommée ActualizeAI. Elle leur permet d’accéder à des signaux de trading pour augmenter leurs revenus sur les marchés boursiers, des crypto-monnaies, du Forex et des CFD.

Pour les traders qui souhaitent approfondir leurs connaissances du monde du trading, AltSignals pourrait être idéal pour eux. Il y aura des tournois de trading et des compétitions où les investisseurs apprennent les uns des autres pour accroître leur connaissance du marché. Les investisseurs qui remportent les concours sont récompensés par des jetons $ASI, en plus des compétences qu’ils acquièrent.

Une autre façon de grandir avec AltSignals est de donner et de contribuer des idées sur la plateforme. Cela vise à décentraliser le pouvoir de décision, mais permettra également aux investisseurs d’acquérir de nouvelles compétences en matière de trading.

Prédiction concernant AltSignals en 2023 et 2024

AltSignals est déjà en prévente, et la demande pour le jeton a été élevée. Plus de 53 % des jetons ont déjà été vendus lors de la deuxième phase de la prévente, la demande indiquant une flambée potentielle des prix lorsque le jeton apparaitra sur les échanges.

Le jeton $ASI sera répertorié sur Uniswap au troisième trimestre, et d’autres suivront. Compte tenu de la forte augmentation des prix des autres jetons après leur cotation, le jeton $ASI pourrait voir sa valeur augmenter, en atteignant jusqu’à des pourcentages à trois chiffres en 2023. En 2024, les gains pourraient augmenter à mesure que la plate-forme d’IA d’AltSignals, ActualizeAI soit lancée et que d’autres utilitaires soient apportés. Une prévision d’augmentation de prix de 1 000 % pour 2024 est réaliste.

La valeur du jeton $ASI pourrait être stimulée par sa tokénomique déflationniste. Ce sont des mécanismes permettant de réduire le nombre de jetons dans l’offre, permettant aux forces de la demande de soutenir sa valeur. Avec la mécanique déflationniste, on devrait s’attendre à ce que la valeur du jeton $ASI augmente avec le temps.

À quel point $ASI est-il attractif en prévente ?

$ASI se vend à un prix de 0,01875 $ au cours de la deuxième phase de la prévente. Le prix était de 0,015 $ dans la première phase et augmente à chaque étape. Avec nos projections, la valeur du jeton $ASI pourrait monter en flèche lorsque le jeton sera répertorié.

Acheter des jetons pendant la prévente est avantageux, pour profiter de son bas prix avant que sa valeur n’augmente. Cela permet aux investisseurs d’acheter à un niveau bas pour maximiser le potentiel de profit lorsque la valeur symbolique augmente.