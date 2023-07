Prédictions de prix concernant les crypto-monnaies : Tron, Chancer et VeChain

Les prix des crypto-monnaies ont affiché une performance mitigée cette semaine alors que les investisseurs attendaient plus de nouvelles et de catalyseurs. Bitcoin et Ethereum sont passés légèrement en dessous de 30 000 $ et 1 900 $, respectivement. Dans le même temps, certaines pièces comme Chainlink, Tron et XDC Network ont fait une percée haussière. Dans cet article, nous expliquerons à quoi s’attendre avec des pièces comme Tron, Chancer et VeChain.

Prédiction concernant Chancer

Chancer ($CHANCER) est une nouvelle crypto-monnaie qui cherche à perturber le marché des paris sportifs et des pronostics. Les développeurs organisent actuellement la première étape d’un événement de prévente qui a permis de récolter plus de 927 000 $ en moins d’un mois. Cela signifie que les jetons à prix réduit de la première phase sont sur le point de s’épuiser puisque l’objectif est de 1 million $.

Chancer vise à perturber l’une des industries les plus importantes et à la croissance la plus rapide au monde. Des milliards de personnes participent aux paris sportifs et aux pronostics. En conséquence, des entreprises comme DraftKings, Flutter Entertainment et FanDuel valent des milliards de dollars. L’industrie se développe principalement aux États-Unis, où la Cour suprême s’est prononcée en sa faveur il y a quelques années,

La plate-forme de Chancer aura plusieurs fonctionnalités importantes. Par exemple, en plus des événements de paris sportifs populaires, il disposera d’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer leurs marchés et de les partager avec leurs amis et leurs proches.

Plus important encore, Chancer sera une plate-forme entièrement décentralisée où les membres de la communauté voteront sur plusieurs mesures importantes telles que les frais et les fonctionnalités. Les détenteurs de jetons $CHANCER pourront également partager leurs bénéfices. Vous pouvez en savoir plus sur la plate-forme Chancer dans ce livre blanc et acheter le jeton sur cette page.

Prévision de prix pour Tron

Tron a été l’une des crypto-monnaies les plus performantes cette année. Il a poursuivi son rallye samedi et a atteint un sommet de 0,094 $, son plus haut point depuis 2021. Il a bondi de plus de 90 % par rapport à son plus bas niveau de 2022.

Tron a dépassé toutes les moyennes mobiles et le point de résistance important à 0,085 $. Ce point de résistance était important puisqu’il se situait au niveau du double sommet. Des oscillateurs comme le Relative Strength Index (RSI) et le MACD ont également pointé vers le haut. Par conséquent, la pièce continuera probablement à bien se comporter dans les prochains jours, les acheteurs ciblant le plus haut niveau de cette semaine à 0,094 $.

Prévision de prix concernant VeChain

Le prix de VeChain a été dans une fourchette étroite au cours des dernières semaines, car le volume reste faible sur le réseau. Il se négociait à 0,0195 $, un niveau qu’il a conservé ces derniers jours. La pièce oscille autour des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Le prix actuel est également important puisqu’il s’agissait de l’oscillation la plus basse de mars.

Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) s’est déplacé vers le point neutre de 50 tandis que le MACD évolue latéralement. Par conséquent, la pièce restera probablement dans la fourchette actuelle, puis fera une cassure baissière jusqu’au prochain support à 0,0165 $.