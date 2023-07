Shiba Inu prend la parole lors d’une conférence majeure alors que la prévente de Shiba Memu atteint 1,027 million $

L’équipe de Shiba Inu a officiellement annoncé que le développeur principal de Shiba Inu, Shytoshi Kusama, est sur le point de prononcer un discours liminaire lors de la Blockchain Futurist Conference de cette année, prévue les 15 et 16 août. Shiba Inu est le sponsor principal officiel de la Blockchain Futurist Conference de cette année.

Selon la déclaration de l’équipe, Kusama utilisera l’IA pour prononcer son discours qui mettra en lumière la grande vision de Shiba Inu et offrira des prédictions critiques sur l’avenir des crypto-monnaies. La nouvelle survient alors que la nouvelle prévente du projet Shiba Memu alimenté par l’IA sur le thème de Shiba a atteint 1 027 290 $.

Publication du World Paper de Shiba Inu

L’équipe de Shiba Inu a également fait des allusions à la publication prochaine du très attendu World Paper.

L’équipe a déclaré que le long document, qui contient des centaines de pages, sera rendu public par le biais d’une série de courts articles de blog juste avant le début de la Blockchain Futurist Conference. Cependant, le texte intégral et définitif du World paper sera rendu public lors de la conférence dans toute sa splendeur.

We’re thrilled to announce that our very own @ShytoshiKusama is a speaker at #Futurist23. Hold on tight as we unveil our world paper and get ready for a few surprises that will leave your tails wagging with excitement. This is going to be legendary! #SummerOfShibarium pic.twitter.com/Khc10QJFsc — Shib (@Shibtoken) July 20, 2023

Le document mondial couvre tous les aspects vitaux de l’écosystème Shiba Inu, y compris des détails sur ses jetons d’écosystème : SHIB, BONE, LEASH, TREAT et Shi.

L’équipe Shiba Inu a également mentionné quelques autres surprises pour la communauté dans les prochains jours.

Mais alors que Shiba Inu améliore son jeu et adopte l’utilisation de l’intelligence artificielle, comme en témoigne le fait que Kusama utilise l’IA pour s’adresser à la conférence, le nouveau Shiba Memu à venir devrait donner à Shiba Inu du fil à retordre.

Qu’est-ce que le Shiba Memu et en quoi est-il différent du Shiba Inu ?

Shiba Memu (SHMU) est une pièce de mème tout comme Shiba Inu. Cependant, Shiba Memu a l’intention de surfer à la fois sur l’enthousiasme actuel entourant les pièces de mème et et l’intelligence artificielle (IA).

À l’aide d’un logiciel basé sur l’IA, Shiba Memu peut apprendre des stratégies marketing réussies, rédiger ses propres relations publiques et se promouvoir sur les forums et les réseaux sociaux pertinents. Au fur et à mesure de son évolution, le jeton Shiba Memu deviendra plus intelligent et plus puissant, connaissant ainsi une croissance exponentielle pour devenir un acteur de premier plan sur le marché des crypto-monnaies.

La combinaison unique des technologies derrière Shiba Memu offre des avantages tels que l’autosuffisance et une transparence absolue. De plus, en tirant parti de l’IA pour améliorer ses capacités de marketing, Shiba Memu offre une opportunité d’investissement unique.

Prévente de Shiba Memu

La prévente de Shiba Memu durera 8 semaines et est à durée indéterminée ; ce qui signifie qu’elle se finira lorsque tout aura été épuisé. La prévente en est actuellement à sa quatrième semaine et a déjà permis de récolter plus d’un million de dollars.

Les parties intéressées peuvent acheter le jeton SHMU ici en utilisant ETH, USDT, BNB ou BUSD.

Au moment de mettre sous presse, 1 SHMU se vendait 0,014725 $, bien que le prix devrait atteindre 0,014950 $ au cours des 6 prochaines heures. Le prix augmente de temps en temps au fur et à mesure que la prévente progresse.