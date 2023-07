Le jeton COMP de Compound augmente à mesure que l’intérêt ouvert des contrats à terme augmente

Le prix du jeton COMP de Compound a augmenté cette semaine alors que la valeur totale verrouillée (TVL) du réseau dans l’écosystème a augmenté. Le jeton est passé à 70 $, le plus haut niveau depuis lundi. Il était supérieur de plus de 16% par rapport au niveau le plus bas cette semaine.

L’intérêt ouvert composé augmente

Composé, est une finance décentralisée de prêt (DeFi) qui permet aux gens d’emprunter et de prêter de l’argent. Il s’agit d’une plate-forme majeure avec une valeur totale verrouillée de plus de 1,7 million d’ETH, ce qui équivaut à plus de 3 milliards de dollars. Cela en fait le septième plus grand protocole DeFi au monde.

Le prix COMP a augmenté alors que l’intérêt ouvert du jeton continuait d’augmenter. Les données compilées par Coinglass montrent que l’intérêt ouvert a bondi à plus de 170 millions de dollars le 16 juillet après le résultat de l’affaire Ripple vs SEC.

Bien que l’intérêt ouvert ait reculé récemment, il se situe toujours au plus haut niveau depuis plus d’un an. Mercredi, l’intérêt a rebondi à plus de 122 millions de dollars. La plupart de cet intérêt provient de Binance, Bybit, OKX et Kraken.

L’intérêt ouvert est un nombre important sur le marché à terme qui montre le nombre de contrats à terme détenus par les participants qui n’ont pas été réglés. Un chiffre d’intérêt ouvert plus élevé est considéré comme une chose positive pour un actif financier.

Pendant ce temps, le volume de jetons COMP échangés au cours des dernières 24 heures a bondi de plus de 115 %. Selon CoinMarketCap, le volume s’élevait à plus de 220 millions de dollars. Binance détient toujours la plus grande part de marché dans ce domaine et est suivi par Coinbase, KuCoin et Kraken.

Décision de la Fed à venir

Les autres crypto-monnaies qui ont bien fonctionné au cours des dernières 24 heures sont Theta Network, Maker’s MKR, Dogecoin et Trust Wallet Token. Tous ont vu un chiffre d’intérêt ouvert plus élevé sur le marché à terme.

Le prochain catalyseur clé pour COMP et d’autres crypto-monnaies sera la décision à venir sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Comme je l’écrivais ici , les analystes estiment que la Fed augmentera les taux d’intérêt de 0,25 %. Si cela se produit, la banque poussera ces taux au plus haut niveau depuis 2001.

Du côté positif, la plupart des analystes pensent que la banque signalera que ce sera la dernière hausse de taux cette année. L’inflation a chuté à 3,0 % tandis que le marché du travail a commencé à se détendre. Un ton accommodant de la part de la Fed sera une chose positive pour Compound et d’autres crypto-monnaies.